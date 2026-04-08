Evotec: Ergebnisse für Q4 & 2025 – Grundlage für profitables Wachstum

Finanzergebnis 2025: Konzernumsatz 788,4 Mio. € (Q4: 253,3 Mio. €) und bereinigtes Konzern‑EBITDA 41,1 Mio. € (Q4: 58,0 Mio. €, getrieben durch eine Sandoz‑Lizenzzahlung); Ergebnisse lagen am oberen Ende der Prognose.

Horizon‑Transformation: Reduzierung des globalen Footprints auf 10 Standorte, Aufbau von Exzellenzzentren und Stärkung der Vertriebsführung; Ziel: strukturelle Kostensenkung von rund 75 Mio. € bis Ende 2027, erste positive Effekte in H2 2026.

Just – Evotec Biologics (JEB) / Sandoz‑Transaktion: Abschluss einer Transaktion über 650 Mio. $ (inkl. Verkauf des Standorts Toulouse), Lizenz für Continuous Manufacturing, Entwicklungsumsätze, Meilensteine und Umsatzbeteiligungen; trug maßgeblich zur Ergebnisverbesserung bei.

Strategische Partnerschaften / klinische Meilensteine: BMS‑Programm BMS‑986506 (Protein‑Degradation) startete Phase‑1 nach IND (März 2026) mit Meilensteinzahlungen; weitere 25 Mio. $‑Meilenstein in BMS‑Neurologie; Bayer‑Kooperation initiierte Phase‑2 für Alport‑Syndrom (Dez. 2025).

Ausblick 2026 und mittelfristig: 2026‑Prognose Umsätze 700–780 Mio. € (730–810 Mio. € konstanter FX) und bereinigtes EBITDA 0–40 Mio. € (10–50 Mio. € konstanter FX); mittelfristiges Ziel: >1 Mrd. € Umsatz bis 2030 (8–12% CAGR) und bereinigte EBITDA‑Marge ≥20% bis 2028.

Monetarisierung & Förderungen: Erwartete Vorauszahlung ~100 Mio. $ aus dem Verkauf von Tubulis an Gilead (weitere bis zu 58 Mio. $ contingent); JEB erhielt BARDA‑Förderung bis zu 10 Mio. $ und eine Förderung der Gates Foundation zur KI‑gestützten Antikörperentwicklung.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.

Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,7590EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,31 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6900EUR das entspricht einem Minus von -1,45 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.625,26PKT (-0,69 %).





