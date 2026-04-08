JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani hob am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Dänen insbesondere die Fortschritte im Geschäft mit Windkraftanlagen auf See hervor. Er rechnet mit einem guten Bericht bei starker Auftragslage./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 25,65EUR auf Lang & Schwarz (08. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 200
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lucas Ferhani
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 200
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Zeitrahmen: N/A
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