JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani hob am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Dänen insbesondere die Fortschritte im Geschäft mit Windkraftanlagen auf See hervor. Er rechnet mit einem guten Bericht bei starker Auftragslage./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 25,65EUR auf Lang & Schwarz (08. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.