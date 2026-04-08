UBS stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Micron von 510 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entgegen der inzwischen sehr schlechten Anlegerstimmung im Bereich Speicherchips sieht Analyst Timothy Arcuri Micron "inmitten eines Superzyklus, der vermutlich den klassischen Bewertungskriterien trotzen wird." Die Hersteller opferten etwas kurzfristiges Potenzial zugunsten langfristig stabilerer Ergebnisse, Margen und Renditen, schrieb er am Dienstag./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 377,6EUR auf Nasdaq (08. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 535

Kursziel alt: 510

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

