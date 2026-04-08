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    Online-Apotheke Redcare legt zum Jahresauftakt zu - E-Rezept weiter beliebt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q1 +18,3% auf 848 Millionen Euro
    • Verschreibungspflichtige Mittel +35% auf 315 Mio
    • Aktive Kundenanzahl +8% auf 14,2 Millionen
    Online-Apotheke Redcare legt zum Jahresauftakt zu - E-Rezept weiter beliebt
    Foto: jarmoluk - unsplash

    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Sevenum mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Redcare, welches im Web unter der Marke Shop Apotheke auftritt, profitierte von weiter steigenden Verkäufen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland und der Schweiz. In Deutschland zogen zudem den Angaben zufolge die Erlöse mit verschreibungsfreien Produkten wieder an.

    Der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten stieg im ersten Quartal um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro. Die frei verkäuflichen Produkte legten um 10,2 Prozent auf 533 Millionen Euro zu. Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 14,2 Millionen./nas/jha/

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,47 % und einem Kurs von 38,17 auf Lang & Schwarz (08. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 791,86 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +91,17 %/+287,50 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Übernahmegerüchte und einen möglichen Short‑Squeeze, da Shortseller sich zurückziehen. Analysten sehen großes Kurspotenzial (bis zu ~181% genannt). Kritische Stimmen verweisen auf fehlende Gewinne/Dividende und Überbewertung. Fundamentale positive Aspekte: höhere Zuzahlung und möglicher Apothekenzuschuss könnten Umsatz und Gewinn stützen. Technisch: Unterstützung bei ~30 € gehalten; Ziele bei ~40,7 € und ~60 € werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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    dpa-AFX
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