Online-Apotheke Redcare legt zum Jahresauftakt zu - E-Rezept weiter beliebt
- Umsatz Q1 +18,3% auf 848 Millionen Euro
- Verschreibungspflichtige Mittel +35% auf 315 Mio
- Aktive Kundenanzahl +8% auf 14,2 Millionen
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Sevenum mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Redcare, welches im Web unter der Marke Shop Apotheke auftritt, profitierte von weiter steigenden Verkäufen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland und der Schweiz. In Deutschland zogen zudem den Angaben zufolge die Erlöse mit verschreibungsfreien Produkten wieder an.
Der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten stieg im ersten Quartal um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro. Die frei verkäuflichen Produkte legten um 10,2 Prozent auf 533 Millionen Euro zu. Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 14,2 Millionen./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,47 % und einem Kurs von 38,17 auf Lang & Schwarz (08. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 791,86 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +91,17 %/+287,50 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.
…das kann auch ganz locker die nächsten Tage bis 50€ laufen…Redcare wurde ja auch bis zum äußersten „gedrückt“, nmM. zu Unrecht.
So, ich gehe jetzt auch Long. Der Kurs ist tiefer, als ich erhoffte. Wenn es übel kommt, sehen wir auch nochmal die 30, dann würde ich die 2. Tranche kaufen. Ansonsten erst wieder, wenn sich die Trendumkehr bestätigt.