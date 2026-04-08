Trumps Waffenruhe mit Iran entfacht Kursexplosion bei Bitcoin und Ethereum

Der Bitcoin stieg in den frühen Handelsstunden um 4,3 Prozent auf 71.743 US-Dollar. Noch dynamischer entwickelten sich die großen Altcoins: Ethereum verteuerte sich um 6,25 Prozent auf 2.243 US-Dollar, während XRP 5 Prozent, Solana 6 Prozent und Cardano sogar mehr als 7 Prozent zulegten.

Bitcoin und Altcoins schießen nach geopolitischer Entspannung kräftig nach oben: Eine überraschend angekündigte Zwei-Wochen-Waffenruhe zwischen den USA und Iran hat am Mittwoch eine Rallye am Kryptomarkt ausgelöst.

Die Aufwärtsbewegung erfasste nahezu den gesamten Markt: 94 der 100 größten Kryptowährungen notierten im Plus. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors stieg um 3,8 Prozent auf 2,44 Billionen US-Dollar. Parallel hellte sich auch das Sentiment deutlich auf: Der Crypto Fear and Greed Index kletterte auf 47 Punkte und damit um 15 Zähler gegenüber der Vorwoche.

Short-Squeeze treibt Rallye zusätzlich an

Die scharfe Aufwärtsbewegung löste massive Zwangsliquidationen aus und verstärkte damit die Dynamik der Rallye zusätzlich. Laut Daten von CoinGlass wurden innerhalb kurzer Zeit 595 Millionen US-Dollar an Kryptopositionen liquidiert.

Der Großteil der Verluste entfiel auf Short-Seller. 427 Millionen US-Dollar an Short-Positionen wurden aus dem Markt gespült, verglichen mit lediglich 168 Millionen US-Dollar bei Long-Positionen.

Bei den Einzelwerten führte Bitcoin die Liquidationen mit 245 Millionen US-Dollar an, gefolgt von Ethereum mit 126 Millionen US-Dollar und Solana mit 19,6 Millionen US-Dollar.

Trump stoppt Angriffe auf Iran – vorerst

Auslöser der abrupten Marktbewegung war eine überraschende geopolitische Kehrtwende aus Washington. US-Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag, geplante Angriffe auf iranische Infrastruktur für zwei Wochen auszusetzen. Die Entscheidung erfolgte nur wenige Stunden vor Ablauf eines von Trump gesetzten Ultimatums an Teheran.

Die Waffenruhe sei laut Trump daran geknüpft, dass der Iran der "vollständigen, sofortigen und sicheren Öffnung der Straße von Hormus" zustimme.

Trump erklärte, die Vereinbarung sei nach Gesprächen mit Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif und Armeechef Asim Munir zustande gekommen. Auf Truth Social sprach Trump von einer "beidseitigen Waffenruhe".

Irans Außenminister Abbas Araghchi bestätigte unterdessen, dass Schiffe die Straße von Hormus während des zweiwöchigen Intervalls sicher passieren könnten. Die Passage werde in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften gewährleistet.

Zudem bestätigte Trump, dass die USA einen 10-Punkte-Vorschlag Irans erhalten hätten, der als Grundlage für weitere Verhandlungen dienen könne.

Kryptomarkt setzt auf nachhaltige Entspannung

Für den Kryptomarkt stellt die geopolitische Deeskalation vorerst einen bedeutenden Befreiungsschlag dar. Mit der nun angekündigten Waffenruhe preist der Markt kurzfristig ein Szenario sinkender makroökonomischer Risiken ein.

Ob die Rallye nachhaltig ist, dürfte jedoch maßgeblich davon abhängen, ob die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran tatsächlich Fortschritte bringen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



