Ein Traumchart

Aus Sicht der Charttechnik – also der Analyse von Kursverläufen – ist eine wichtige Marke entscheidend: Die Aktie müsste auf Wochensicht klar über 18,30 Euro steigen. Gelingt das, könnten Kursziele bei 22,92 und anschließend 24,90 Euro erreicht werden. Damit würde sich der Kurs wieder in Richtung der Niveaus aus dem Mai 2022 bewegen, als es bereits eine Energie- und Düngemittelkrise gab.

Am Dienstag gehörten Düngemittel-Aktien zu den auffälligsten Gewinnern am Markt. K+S AG legte dabei um 4,87 Prozent zu. Hintergrund ist die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Persischen Golf. Sollte sich die Lage zuspitzen, könnten die Düngerpreise weiter steigen, was den Unternehmen höhere Gewinne ermöglichen würde. Aktuell gibt es allerdings noch keine konkreten Hinweise auf Versorgungsengpässe.

Solange dieser Ausbruch jedoch nicht gelingt, besteht weiterhin das Risiko von Rücksetzern. In diesem Fall könnte die Aktie zunächst wieder in Richtung 15,00 Euro fallen und darunter sogar bis in den Bereich von etwa 13,90 Euro, wo wichtige Durchschnittswerte (EMA 50 und 200) verlaufen. Positiv ist allerdings, dass sich diese beiden Durchschnittslinien zuletzt nach oben gekreuzt haben – ein Signal, das oft als Hinweis auf steigende Kurse gewertet wird.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 18,30 Euro

Kursziele : 22,92/24,90 Euro

Renditechance via DU9QN5 : 355 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

K+S AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9QN5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,82 - 1,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 15,352 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 15,352 Euro akt. Kurs Basiswert: 17,22 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 24,90 Euro Hebel: 8,90 Kurschance: + 355 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5JZ6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,81 - 1,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 18,9754 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 18,9754 Euro akt. Kurs Basiswert: 17,22 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,80 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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