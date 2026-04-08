Zentrale Hürden voraus

Sollten die Kurse auf Tagesbasis weiter fallen und unter 5.475 Punkte rutschen, könnte das eine neue Verkaufswelle auslösen. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis zur nächsten wichtigen Unterstützung bei 5.121 Punkten möglich. Dort könnte sich der Markt stabilisieren und eine Bodenbildung einsetzen, also eine Phase, in der sich die Kurse fangen und eventuell wieder steigen.

Jeder zusätzliche Tag, an dem die wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus blockiert bleibt, erhöht die wirtschaftlichen Risiken weltweit. Diese Unsicherheit wirkt sich zunehmend auch auf die Börsenkurse aus. Beim europäischen Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich das zuletzt deutlich: Zwar konnte er sich zuvor aus einem Abwärtstrend befreien, scheiterte dann aber knapp am sogenannten 50-Tage-Durchschnitt – einer wichtigen Orientierung für viele Anleger – und drehte wieder nach unten.

Aktuell überwiegen jedoch noch die Risiken. Damit sich das Bild wieder aufhellt und die Käufer die Oberhand gewinnen, müsste der EuroStoxx 50 auf Tagesbasis über 5.875 Punkte steigen. Gelingt das, wäre ein Anstieg bis zum bisherigen Hoch der laufenden Erholung bei 6.199 Punkten denkbar.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 5.475 Punkte

Kursziel : 5.121 Punkte

Renditechance via DU8XES : 100 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7SVH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,27 - 5,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.143,944 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.143,944 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.633,23 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,78 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8XES Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,06 - 4,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.058,018 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.058,018 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.633,23 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 5.121 Punkte Hebel: 13,50 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.