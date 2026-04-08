Goldpreis
Gold explodiert plus +2,73 % auf 4.828,28 USD
Gold im Höhenflug: +2,73 % plus, aktuell 4.828,28 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,60 %
|1 Monat
|-7,10 %
|3 Monate
|+8,71 %
|1 Jahr
|+61,24 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.240,27USD. Heute steht er bei 4.828,28USD. Das Investment wäre auf 19.464,6USD gewachsen – eine Steigerung von +289,29 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
wallstreetONLINE: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist überwiegend bullisch. Technische und fundamentale Treiber dominieren; eine kürzliche Erholung von ca. 16,8% (4100→4800 USD) wird erwähnt. Merrill-Analysten bleiben bullish. BRICS-/De-Dollarisierungsthemen stützen Gold als Absicherung gegen politische Risiken. In den letzten 14 Tagen dominieren Aufwärtsimpulse trotz erhöhter Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|370,35EUR
|+0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,07EUR
|+2,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,28EUR
|+0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|376,64EUR
|+0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,40EUR
|-1,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|621,60EUR
|+5,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,66EUR
|+0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,24EUR
|+1,08 %
|Long
|1
|0,00
|132,56EUR
|+1,83 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,892EUR
|-0,21 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.