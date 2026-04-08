Gold explodiert plus +2,73 % auf 4.828,28 USD

+2,73 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,60 % 1 Monat -7,10 % 3 Monate +8,71 % 1 Jahr +61,24 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.828,28. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.240,27USD. Heute steht er bei 4.828,28USD. Das Investment wäre auf 19.464,6USD gewachsen – eine Steigerung von +289,29 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist überwiegend bullisch. Technische und fundamentale Treiber dominieren; eine kürzliche Erholung von ca. 16,8% (4100→4800 USD) wird erwähnt. Merrill-Analysten bleiben bullish. BRICS-/De-Dollarisierungsthemen stützen Gold als Absicherung gegen politische Risiken. In den letzten 14 Tagen dominieren Aufwärtsimpulse trotz erhöhter Volatilität.