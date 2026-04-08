Silber rast nach oben – Kurs bei 77,36 USD

+6,00 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,40 % 1 Monat -9,35 % 3 Monate -1,85 % 1 Jahr +154,59 %

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 77,36zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 30,38421USD. Heute notiert Silber bei 77,36USD. Ihr Einsatz wäre nun 25.459,3USD wert – ein Zuwachs von +154,59 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zu Silber zeigt sich gemischtes Sentiment: Kurs um knapp unter 70 USD, Abprall nach oben; Charttechnik wird teils kritisch diskutiert (Keil-Ausbruch), teils bullisch interpretiert. Geo-politische Einflüsse bleiben relevant. Eine exakte 14-Tage-Veränderung lässt sich aus den Beiträgen nicht zuverlässig ableiten; Tendenz eher seitwärts bis leicht bullisch.