Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 77,36 USD
Silberpreis legt +6,00 % zu und erreicht 77,36 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,40 %
|1 Monat
|-9,35 %
|3 Monate
|-1,85 %
|1 Jahr
|+154,59 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 30,38421USD. Heute notiert Silber bei 77,36USD. Ihr Einsatz wäre nun 25.459,3USD wert – ein Zuwachs von +154,59 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zu Silber zeigt sich gemischtes Sentiment: Kurs um knapp unter 70 USD, Abprall nach oben; Charttechnik wird teils kritisch diskutiert (Keil-Ausbruch), teils bullisch interpretiert. Geo-politische Einflüsse bleiben relevant. Eine exakte 14-Tage-Veränderung lässt sich aus den Beiträgen nicht zuverlässig ableiten; Tendenz eher seitwärts bis leicht bullisch.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|370,35EUR
|+0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,07EUR
|+2,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,28EUR
|+0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|376,64EUR
|+0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,40EUR
|-1,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|621,60EUR
|+5,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,66EUR
|+0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,24EUR
|+1,08 %
|Long
|1
|0,00
|132,56EUR
|+1,83 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,892EUR
|-0,21 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.