JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise für US-Gebrauchtwagen seien weiter klar positiv zu betrachten mit Blick auf den Restwert im ersten Quartal. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag mit Verweis auf den Manheim Used Vehicle Value Index, der im März um mehr als 6 Prozent zum Vorjahr gestiegen sei auf den höchsten Stand seit Sommer 2023./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,19 % und einem Kurs von 69,90EUR auf Tradegate (08. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.