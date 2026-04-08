ASTA Energy Solutions erweitert Produktion in Indien – Mehr Kapazitäten!
ASTA stärkt seine Präsenz in Indien: Am Standort Vadodara entsteht eine neue Produktionslinie für hochwertige Kupferleiter, um die wachsende Nachfrage der Transformatorenindustrie zu bedienen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- ASTA baut am Standort Vadodara (Gujarat, Indien) eine zusätzliche Produktionslinie, um die steigende Nachfrage nach hochwertigen Kupferleitern für die Transformatorenindustrie zu bedienen.
- Die Erweiterung ist Teil der langfristigen Wachstums‑ und Local‑for‑Local‑Strategie, um nachhaltige Marktanteile im dynamischen indischen Energiemarkt zu sichern und verstärkt Großprojekte wie HVDC zu beliefern.
- Der Werksausbau soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden; das Werk in Vadodara besteht seit 2007 und beliefert seitdem Indien und andere asiatische Märkte.
- ASTA hat kürzlich eine langfristige Kundenvereinbarung (LTA) mit GE Vernova T&D India geschlossen und richtet sich damit gezielt an OEM‑Kunden in Indien und Asien.
- Bereits 2024 wurde in Vadodara ein zusätzlicher Bell‑Annealing‑Ofen installiert, wodurch die jährliche Glühkapazität um mehr als 50 % gesteigert wurde; die neue Maßnahme setzt diesen Wachstumskurs fort.
- Kurzprofil ASTA: Sitz in Oed (Österreich), rund 1.400 Mitarbeitende, 2024er Umsatz ~643 Mio. Euro, Kooperationen mit Unternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy und GE Vernova sowie Fokus auf Nachhaltigkeit und Recycling.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,63 %
im Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,20EUR das entspricht einem Minus von -0,18 % seit der Veröffentlichung.
+5,38 %
-0,97 %
-0,73 %
+2,75 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte