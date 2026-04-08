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    Dienstleistungssektor erwirtschaftet mehr Umsatz

    Wirtschaft - Dienstleistungssektor erwirtschaftet mehr Umsatz
    Foto: Lkw (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt real 1,7 Prozent und nominal 1,9 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Dezember 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Januar 2025 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 1,6 Prozent und nominal von 3,2 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.

    Den größten realen Umsatzanstieg im Januar 2026 gegenüber dem Vormonat verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 3,6 Prozent, gefolgt vom Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Anstieg von 2,4 Prozent. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) sowie im Grundstücks- und Wohnungswesen stiegen die Umsätze um 1,6 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent. In den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen fiel der Zuwachs mit +0,7 Prozent moderater aus.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dienstleistungssektor erwirtschaftet mehr Umsatz Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt real 1,7 Prozent und nominal 1,9 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Dezember 2025. Verglichen mit dem …
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