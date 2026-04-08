Goldpreis schießt auf Dreiwochenhoch nach USA-Iran-Waffenruhe

Der Spotpreis für Gold notierte zuletzt 2,3 Prozent höher bei 4.812,49 US-Dollar je Feinunze. Im Handelsverlauf war das Edelmetall zeitweise um mehr als 3 Prozent gestiegen.

Der Goldpreis ist am Mittwoch deutlich gestiegen und hat zeitweise den höchsten Stand seit fast drei Wochen erreicht, nachdem US-Präsident Donald Trump eine vorübergehende Pause amerikanischer Bombardierungen und Angriffe auf Iran angekündigt hatte. Die Entscheidung dämpfte kurzfristig die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten und den daraus resultierenden Inflationsrisiken über steigende Energiepreise.

Trump erklärte, Washington habe einer zweiwöchigen Unterbrechung weiterer Angriffe zugestimmt und zugleich einen Zehn-Punkte-Vorschlag aus Teheran erhalten, den er als "praktikable Grundlage für Verhandlungen" bezeichnete.

Diplomatiehoffnung treibt Gold – aber Unsicherheit bleibt hoch

Marktbeobachter sehen in der jüngsten Aufwärtsbewegung vor allem eine spontane Erleichterungsrallye. "Das ist zunächst eine reflexartige Erholungsbewegung. Es bleibt abzuwarten, ob Iran die Bedingungen tatsächlich erfüllt", sagte der Metallhändler Tai Wong. Aus charttechnischer Sicht seien beim Goldpreis insbesondere der 200-Tage-Durchschnitt bei 4.930 US-Dollar sowie die psychologisch wichtige Marke von 5.000 US-Dollar entscheidende Widerstände.

Inflationssorgen bleiben zentrales Thema

Trotz der diplomatischen Annäherung bleibt die Sorge vor einem inflationären Energieschock ein zentrales Thema an den Finanzmärkten. Ein längerer Ausfall globaler Öltransporte durch die Straße von Hormus könnte die US-Inflation laut einer Analyse der Federal Reserve Bank of Dallas bis Jahresende auf über 4 Prozent treiben.

Gold gilt traditionell als Absicherung gegen Inflation und geopolitische Unsicherheit. Allerdings verliert das zinslose Edelmetall in Phasen hoher Leitzinsen oft an Attraktivität, da steigende Renditen alternativer Anlagen Opportunitätskosten erhöhen.

Anleger warten außerdem auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung, das im weiteren Tagesverlauf erwartet wird und Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern dürfte.

Auch Silber, Platin und Palladium ziehen deutlich an

Nicht nur Gold profitiert von der Neubewertung der geopolitischen Lage. Der gesamte Edelmetallsektor verzeichnet kräftige Zugewinne: Der Silber-Spotpreis steigt um 5 Prozent auf 76,57 US-Dollar je Unze. Platin gewinnt mehr als 3 Prozent auf 2.027,95 US-Dollar und Palladium springt um über 5 Prozent auf 1.543,99 Dollar.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



