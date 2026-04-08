Tocvan beschleunigt: Zweites Bohrgerät bringt mehr Bohrpower in den South Block

Tocvan Ventures Corp. schaltet bei Gran Pilar in den nächsten Gang. Mit der erfolgreichen Mobilisierung eines zweiten RC-Bohrgeräts am 6. April erhöht das Unternehmen die Schlagzahl seines vollständig finanzierten 20.000 m Bohrprogramms deutlich.

Ab sofort können mehrere hochprioritäre Zielgebiete parallel getestet werden – und genau das könnte sich als entscheidender Hebel für einen beschleunigten Newsflow im South Block erweisen.

Die neue Pressemitteilung macht unmissverständlich klar, wohin der aktuelle Fokus gerichtet ist: In den South Block, wo Tocvan den jüngsten Entdeckungserfolg nun mit deutlich höherer Schlagzahl weiterverfolgt. Dort wurde erst vor wenigen Tagen eine neue Gold-Silber-Zone mit einem ersten Step-Out-Treffer bestätigt.

Jetzt folgt bereits der nächste operative Schritt, um genau diesen Erfolg schneller und breiter auszubauen.

South Block jetzt im Mittelpunkt

Der Auslöser für diese neue Dynamik ist naheliegend. Tocvan meldete vergangene Woche im South Block einen überzeugenden Treffer von 22,9 m @ 0,6 g/t Gold, inklusive 6,1 m @ 1,6 g/t Gold und 13 g/t Silber beginnend direkt an der Oberfläche. Das ist genau die Art von Neuentdeckung, die nach sofortiger Anschlussarbeit verlangt.

Die eigentliche Stärke der heutigen Meldung liegt jedoch nicht allein im zweiten Bohrgerät, sondern in der Breite und Qualität der nun definierten Zielkulisse.

Tocvan hat im South Block inzwischen mehrere aktive Zielgebiete herausgearbeitet, die parallel vorangetrieben werden können. Besonders aufschlussreich ist der Hinweis, dass bereits ein Bohrgerät im El Mezquite Zielgebiet arbeitet.

Mit dem zweiten Gerät steigt damit nicht nur die Zahl der Bohrmeter, sondern vor allem die Chance auf mehrere neue Treffer in kurzer Zeit.

Drohnen-Magnetikkarte des South Block: Die RTP-Tilt-Derivative-Daten zeigen die bislang durch geologische Kartierung und Oberflächengeochemie definierten Prioritätsziele. Hervorgehoben ist das neue El Mezquite Zielgebiet, das innerhalb eines größeren strukturellen Trends liegt und nun in den Fokus der laufenden Bohrarbeiten rückt.

South Block New Gold-Silver Zone: Das neueste Entdeckungsziel lieferte sofort einen starken Treffer mit 22,9 m @ 0,6 g/t Gold, inklusive 6,1 m @ 1,6 g/t Gold und 13 g/t Silber ab Oberfläche. Die Lage innerhalb einer 1.200 m langen magnetischen Anomalie spricht dafür, dass es sich nicht bloß um einen isolierten Treffer handeln muss. El Mezquite: Ein 350 m langes Ziel mit Bodenanomalien und Gesteinsproben von bis zu 2,7 g/t Gold und 24 g/t Silber. Laut der heutigen Meldung ist hier bereits ein Bohrgerät im Einsatz. El Mezquite zählt damit klar zu den am weitesten fortgeschrittenen unmittelbaren Bohrzielen.

Ein 350 m langes Ziel mit Bodenanomalien und Gesteinsproben von bis zu 2,7 g/t Gold und 24 g/t Silber. Laut der heutigen Meldung ist hier bereits ein Bohrgerät im Einsatz. El Mezquite zählt damit klar zu den am weitesten fortgeschrittenen unmittelbaren Bohrzielen. Central Target: Ein 500 m langes Zielgebiet mit Gesteinsproben von bis zu 5,5 g/t Gold und 80 g/t Silber. Solche Gehalte an der Oberfläche unterstreichen, dass Tocvan im South Block über mehrere ernstzunehmende Kandidaten für weitere Entdeckungen verfügt. East Placer Source: Anomale Böden mit mehr als 50 ppb Gold sowie Gesteinsproben von 3,1 g/t Gold und 18 g/t Silber markieren dieses Gebiet als mögliche Quellzone der östlichen Placer-Arbeiten. 4 Explorationsbohrungen wurden bereits abgeschlossen, Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Northwest Soil Anomaly: Eine 900 m lange Bodenanomalie mit Werten von über 100 ppb bis zu 21,2 g/t Gold sowie über 2.000 g/t Silber. Diese Dimensionen zeigen, dass hier weiterhin erhebliches Entdeckungspotenzial offenliegt. Central Magnetic High: Eine 800 m lange Zone mit Goldwerten in Böden von bis zu 790 ppb sowie Gesteinsgehalten von bis zu 7,3 g/t Gold und 177 g/t Silber. Besonders wichtig: Das Ziel ist nach Süden offen und bislang nur begrenzt beprobt. North Extensions: Hier knüpft Tocvan direkt an frühere starke Bohrerfolge an, darunter 3,1 m @ 19,4 g/t Gold innerhalb von 106,6 m @ 0,6 g/t Gold sowie 6,1 m @ 5,4 g/t Gold innerhalb von 41,2 m @ 1 g/t Gold. Das ist bereits klar belegtes Bohrpotenzial und keine bloße Theorie.

West-Ost-Querschnitt durch den South Block: Das neue El Mezquite Ziel liegt rund 1.600 m östlich der Main Zone. Der dazwischenliegende Korridor wird nun erstmals systematisch exploriert und angebohrt, während sich weitere 1.500 m weiter östlich bereits das nächste Expansionsgebiet öffnet.

South Block wird zum Wachstumsmotor

Für Investoren ist die Stoßrichtung damit klar: Tocvan konzentriert seine Bohrpower auf jene Zone, in der kurzfristig die größte operative Hebelwirkung und der höchste Newswert entstehen können.

Der South Block entwickelt sich immer stärker zu einem eigenständigen Wachstumsmotor. Die Treffer aus 2025 zeigen, dass hier nicht bloß vereinzelte Hochgehaltszonen auftauchen, sondern ein sich ausdehnendes Gold-Silber-System mit echter Größenordnung.

Noch bedeutender wird das Ganze dadurch, dass das zweite Bohrgerät laut Unternehmen die monatliche Bohrkapazität sofort verdoppelt. Damit kann Tocvan parallel Ressourcenerweiterung, Infill-Bohrungen und neue Zieltests vorantreiben. Genau diese Kombination ist für den Markt hochinteressant, weil sie nicht nur mehr Exploration bedeutet, sondern auch mehr Datenbasis für die geplante Pilotminenanlage und eine erste Ressourcenschätzung schafft.

Mit anderen Worten: Tocvan bohrt nicht mehr nur auf Hoffnung. Das Unternehmen bohrt zunehmend mit System, Skalierung und Entwicklungsperspektive.

„Mit der erfolgreichen Entdeckung einer neuen Gold-Silber-Zone im South Block und der fortgesetzten Exploration im Anschluss an ermutigende Oberflächenergebnisse versetzt uns die Mobilisierung des zweiten RC-Bohrgeräts in die Lage, unsere Explorationsanstrengungen rasch hochzuskalieren. Wir sind nun in der Lage, hochprioritäre Ziele parallel zu bebohren und unser 20.000 m Programm damit deutlich zu beschleunigen. Das wird nicht nur das Risiko senken und den mineralisierten Fußabdruck erweitern, sondern auch entscheidende Daten liefern, um unsere kurzfristig geplante Pilotminenanlage und eine erste Ressourcenschätzung zu unterstützen. Die Dynamik bei Gran Pilar baut sich weiter auf, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse zu liefern.“ Tocvan-CEO, Brodie Sutherland, in der heutigen Pressemitteilung.

Fazit

Die heutige News ist stärker, als sie auf den ersten Blick wirkt. Tocvan meldet nicht einfach nur ein zusätzliches Bohrgerät, sondern schafft die operative Voraussetzung, um ein ganzes Bündel an Zielgebieten im South Block schneller, systematischer und mit höherer Taktung zu testen.

Genau darin liegt der eigentliche Wert dieser Meldung: Mehr Bohrkapazität trifft auf mehrere konkrete Ziele, bereits bestätigte Treffer und eine Projektstrategie, die zunehmend auf Ressourcenausbau und wirtschaftliche Vorbereitung einzahlt.

Sollten nun mehrere dieser Zielgebiete an die jüngsten Resultate anschließen, dürfte sich der South Block in den kommenden Wochen immer stärker als der zentrale Werttreiber von Gran Pilar profilieren.

Unternehmensdetails

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Aktien im Markt: 78.150.454

Kanada Symbol (CSE): TOC

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Aktueller Kurs: 0,48 EUR (07.04.2026)

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die Interpretation und Bedeutung der jüngsten Bohrergebnisse und Zieldefinitionen im South Block, einschließlich der Annahme, dass diese Ergebnisse zur besseren Abgrenzung, Erweiterung oder zum Verständnis mineralisierter Zonen beitragen könnten; die mögliche geologische Relevanz neu identifizierter Zielgebiete wie El Mezquite, Central Target, East Placer Source, Northwest Soil Anomaly, Central Magnetic High und North Extensions; die Annahme, dass Folgebohrungen gezielter angesetzt werden können und weitere mineralisierte Abschnitte liefern könnten; die Durchführung, den Umfang, das Tempo und die Wirksamkeit des laufenden 20.000-m-Bohrprogramms, einschließlich der Möglichkeit, mehrere Zielgebiete mit Hilfe eines zweiten RC-Bohrgeräts parallel zu testen; die Erwartung, dass sich hieraus eine beschleunigte Exploration, ein höherer Newsflow oder eine schnellere technische Weiterentwicklung ergeben könnte; das geologische Potenzial des Gran-Pilar-Projekts, insbesondere hinsichtlich Größe, Kontinuität, Orientierung und möglicher wirtschaftlicher Bedeutung mineralisierter Systeme im South Block sowie im übrigen Projektgebiet; die Möglichkeit, dass mehrere Zielgebiete zu einem größeren zusammenhängenden Gold-Silber-System beitragen; die Vorbereitung, Entwicklung, Errichtung, Inbetriebnahme und den Betrieb einer Pilotanlage oder Pilotminenanlage, einschließlich Annahmen zu Zeitplan, Leistung, Aufbereitung, Durchsatz, Skalierbarkeit und technischer Aussagekraft; die Fähigkeit, geeignetes Material für Pilotbetriebe oder Pilotaufbereitung zu definieren; metallurgische Testarbeiten und deren mögliche Auswirkungen auf Aufbereitung, Gewinnungsraten und Wirtschaftlichkeit; Umwelt-, Basis-, Genehmigungs- und Infrastrukturarbeiten; die Erstellung, den Umfang, den Zeitpunkt und die Aussagekraft einer ersten Ressourcenschätzung; die Verfügbarkeit ausreichender Finanzierung zur Durchführung der geplanten Maßnahmen; sowie den erwarteten zeitlichen Ablauf künftiger Explorationsergebnisse, operativer Fortschritte und weiterer Unternehmensmeldungen. 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