DroneShield verliert beide Chefs – Aktie stürzt ab

Trotz dieser geordnet wirkenden Übergabe geriet die Aktie massiv unter Druck. Zeitweise verlor der Titel im Mittwochshandel fast 20 Prozent und gehörte damit zu den schwächsten Werten im Index, während der Gesamtmarkt zulegte. die Aktie beendete den Handelstag schließlich mit einem Minus von 13,5 Prozent.

DroneShield steht vor einem tiefgreifenden Führungswechsel – und die Börse reagiert nervös. CEO und Managing Director Oleg Vornik tritt nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze zurück, auch Chairman Peter James wird sich bei der kommenden Hauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Zum neuen Vorstandschef wurde der bisherige Chief Product Officer Angus Bean ernannt, der bereits seit 2016 im Unternehmen tätig ist und als zentraler Architekt der Technologie gilt. James begründete die Entscheidung mit den Worten: "Angus leitete die Entwicklung der Produkte, für die wir am Markt am bekanntesten sind, und ist der maßgebliche Architekt unserer aktuellen und künftigen Technologiegenerationen."

Der Rücktritt der Führungsspitze fällt in eine Phase, in der das Vertrauen der Investoren bereits angeschlagen ist. Im November hatten Vornik, James und weitere Insider innerhalb weniger Tage Aktien im Gesamtwert von rund 70 Millionen australischen Dollar verkauft, was damals einen Kurssturz von etwa 48 Prozent auslöste. Die aktuellen Personalwechsel rücken diese Episode erneut in den Fokus.

Dabei steht die operative Entwicklung im klaren Kontrast zur Marktreaktion. Im ersten Quartal steigerte DroneShield den Umsatz auf 63 Millionen australische Dollar (rund 44,5 Millionen US-Dollar) – ein Plus von 87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlungseingänge erreichten mit 77 Millionen australischen Dollar einen Rekordwert und lagen 361 Prozent über dem Vorjahresniveau. Zudem verfügt das Unternehmen bereits über fest zugesagte Umsätze in Höhe von 140 Millionen australischen Dollar für das laufende Geschäftsjahr.

Nach einem Kursanstieg von rund 280 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate nutzten viele Anleger die jüngste Unsicherheit offenbar zur Gewinnmitnahme. Der Fall zeigt, wie sensibel der Markt auf Zweifel an der Unternehmensführung reagiert – selbst dann, wenn die operative Dynamik ungebrochen stark bleibt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,25 % und einem Kurs von 2,125EUR auf Tradegate (08. April 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.





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