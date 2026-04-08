Aktien Frankfurt Ausblick
Anleger feiern Waffenruhe im Iran-Krieg
- Waffenruhe USA und Iran sorgt für Erleichterung
- Ölpreise fallen zweistellig auf unter 92 Dollar
- Öffnung der Straße von Hormus entlastet den Handel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe sorgt bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine weitreichende, sofortige Waffenruhe.
Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen.
Entsprechend deutlich steigt die Risikofreude der Anleger: Der japanische Leitindex Nikkei 225 schoss um mehr als 5 Prozent nach oben auf das Niveau von Anfang März.
Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex zuletzt ein ähnlich starkes Plus von 5,5 Prozent auf 24.181 Punkte. Damit würde er seine exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie überwinden - ein viel beachtetes Trendbarometer für die langfristige Entwicklung.
Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.
"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsanhebungen absehen.
Tatsächlich wären im Falle einer Einigung zwischen den USA und dem Iran die realwirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges überschaubar, fuhr Gitzel fort. Zwar belasteten die hohen Energiepreise die Weltwirtschaft im ersten Halbjahr, doch bei einer Entspannung der Situation könnte der globale Konjunkturverlauf im weiteren Jahresverlauf wieder zu seinem ursprünglichen Pfad zurückkehren. Noch aber bleibe abzuwarten, wie die Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien verlaufen werden.
Unternehmensnachrichten dürften angesichts der globalen Entspannung an den Finanzmärkten in den Hintergrund rücken. So ist die Online-Apotheke Redcare Pharmacy mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Die Aktien notierten im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate knapp acht Prozent über dem Xetra-Schluss am Vortag, nachdem sie am Dienstag vier Prozent verloren hatten.
Evotec gewannen auf Tradegate vier Prozent. Der Pharmawirkstoff-Entwickler hatte detaillierte Jahreszahlen vorgelegt./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 4,696 auf Tradegate (08. April 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +8,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 834,78 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +27,77 %/+91,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
mal ehrlich wer in diesem Markt noch immer long eingestellt ist. Schau dir mal die Weltlage an, dann überlege: ist es gerechtfertigt, dass das der Dax noch immer bei den 23000 Punkten ist? Dann die Straße von Hormus: jeden Tag, wo die gesperrt ist betrifft es die ganze Welt... Das geht bis zu den Turnschuhen wo überlall Öl drin ist...Viele haben keine Ahnung wie wichtig Öl ist, es geht nicht nur um Autos, heizen usw...Selbst wenn heute diese Straße wieder geöffnet werden sollte hat es einen gigantischen Schaden jetzt schon angerichtet..... und ich sags Euch voraus: wir steuern auf die größte Weltwirtschaftskrise zu, was hier im Forum noch keiner erlebt hat.... meine 15000 im Dax sind für mich immer realistischer... Hier könnte und hoffe ich wird dann ein Boden gefunden.....Aber selbst dort rechne ich nicht mehr mit einer größeren Steigerung über viele Jahre....Wird die Ölstrasse eröffnet, kann der Dax nochmal vor lauter Euphorie kurz ansteigen, vielleicht noch ein letztes mal an die 24000 laufen....Aber selbst dann sollte es das nach oben gewesen sein.... Bleibt die Straße über Ostern zu und Du hast Longs drin, wundere Dich nicht am nächsten Dienstag.......Da viele so denken werden, rechne ich auch heute noch mit fallenden Kursen...Alles nach oben sollte wieder abverkauft werden. Ich lege nicht mal mehr einen Hedge, ich werde wenns nach oben geht weitere Shorts kaufen.. Damit habt Ihr meine Einschätzung zum Markt!