Redcare-Pharmacy-Aktie mit Mega-Kursplus: Ist das jetzt die Wende?

Mit dem Verlauf des bisherigen Börsenjahres können Anlegerinnen und Anleger von Redcare Pharmacy bislang nicht zufrieden sein. Gegenüber dem Jahreswechsel beliefen sich die Verluste am Montagabend auf 45,1 Prozent. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr betrug das Minus sogar fast 73 Prozent. Investoren strafen das Papier ab, weil es der Online-Apotheke trotz fortgesetztem Wachstum noch immer nicht gelingt, profitabel zu wirtschaften.

Am Mittwoch zeichnet sich zumindest etwas Entspannung ab. Die Aktie legt deutlich zweistellig zu, nachdem einerseits der Waffenstillstand zwischen den USA und Iran für eine Erleichterungsrallye am Gesamtmarkt sorgt und Redcare Pharmacy anderseits einen schwungvollen Start in das neue Geschäftsjahr erwischt hat, wie vorläufige Quartalszahlen zeigen.

Umsatz und Nutzerbasis wachsen, Erholung im Non-Rx-Geschäft

Die Erlöse kletterten im Vorjahresvergleich um 18,3 Prozent auf 848 Millionen Euro. Hierfür war vor allem ein starkes Plus von verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) verantwortlich, wo Redcare Pharmacy ein Plus von 35 Prozent auf 315 Millionen Euro erzielte. Aber auch im Non-Rx-Geschäft konnte sich der Konzern steigern. Hier zog das Wachstum mit einem Plus von 10,2 Prozent auf 533 Millionen Euro wieder an – nicht zuletzt auch aufgrund einer um 1,1 Millionen beziehungsweise 8 Prozent auf 14,2 Millionen User gesteigerten Kundenbasis.

Vor allem in Deutschland hatte Redcare Pharmacy im Vorquartal mit einem schwachen Non-Rx-Geschäft zu kämpfen, das aber gleichzeitig für die Profitabilität besonders wichtig ist. Hier konnte nun nach +5,4 Prozent ein verbessertes Wachstum von 9,7 Prozent auf 287 Millionen Euro erzielt werden. Das lässt die Hoffnung darauf aufkeimen, dass der Konzern am 06. Mai Fortschritte bei den Unternehmensmargen präsentieren kann.

Plus 15 Prozent: Redcare Pharmacy zündet den Kursturbo

Am Mittwoch ist die Erleichterung nach der wochenlangen Talfahrt mit den Händen zu greifen. Die Aktie startete mit einer gewaltigen Aufwärtslücke in den Handel und verteuerte sich aus dem Stand um rund 10 Prozent. Dadurch schrumpfen die seit dem Jahresanfang erlittenen Verluste auf unter 40 Prozent zusammen. Prozyklische Kaufsignale, wie das Überwinden der 50-Tage-Linie bei rund 51 Euro, sind aber noch meilenweit entfernt.

Von der Vorlage vorläufiger Geschäftszahlen können auch die Anteile des Mitbewerbers DocMorris profitieren, die am Mittwochmorgen um mehr als 6 Prozent zulegen und damit über die 50-Tage-Linie springen. Auch hier stehen gegenüber dem Stand vor einem Jahr aber gewaltige Verluste in Höhe von 44,2 Prozent zu Buche. DocMorris kämpft ebenfalls mit Profitabilitätsproblemen.

Fazit: Die Aktie bietet unverändert keinen Investment-Case

Nach heftigen Verlusten in den vergangenen Wochen kommt es bei Redcare Pharmacy zur Wochenmitte zu einer beeindruckenden Erholungsrallye. Die Aktie belegt mit einem Plus von rund 15 Prozent hinter Salzgitter einen Spitzenplatz im Midcap-Index MDAX. Das beschleunigte Wachstum insbesondere bei den Non-Rx-Erlösen lässt darauf hoffen, dass sich die Profitabilität des Konzerns im abgelaufenen Quartal etwas verbessert hat und diese Steigerung dank der gewachsenen Kundenbasis anhalten könnte.

Nichtsdestotrotz ist die fundamentale Ausgangslage unverändert schwierig. Für 2026 sind weiterhin keine Gewinne erwartet, weswegen das KGVe bei knapp -44 liegt. Erst im kommenden Jahr soll dann erstmals ein positives Nettoergebnis in Höhe von rund 25 Millionen Euro erzielt werden.

Unter Berücksichtigung von Bereinigungen wird das KGVe 2027 von Analystinnen und Analysten auf etwa 30 geschätzt. Das ist ein ambitioniert Wert, der darauf hindeutet, dass die Aktie selbst auf den gegenwärtig unterdrückten Kursniveaus noch immer überbewertet sein könnte. Ein Kauf ist daher nicht empfehlenswert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion