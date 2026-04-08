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    Kupferpreis

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    Kupfermarkt ohne klare Richtung – Preis hält 12.355,85 USD

    Der Kupferpreis zeigt kaum Bewegung und bleibt bei 12.355,85 USD.

    Kupferpreis - Kupfermarkt ohne klare Richtung – Preis hält 12.355,85 USD
    Foto: AdobeStock
    Der Kupfermarkt zeigt sich ausgeglichen. Die Notierung liegt nach einer nahezu unveränderten Entwicklung bei 12.355,85USD, während das Interesse der Anleger begrenzt bleibt. In solchen Phasen wird der Kupferpreis häufig weniger als Trendindikator wahrgenommen und stattdessen als Stabilitätsmesser im Rohstoffsektor.

    Kupfer London Rolling Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,42 %
    1 Monat -2,93 %
    3 Monate -6,27 %
    1 Jahr +43,28 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Kupfer London Rolling investiert, lag der Preis bei 4.769,20USD. Heute notiert Kupfer London Rolling bei 12.355,85USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.590,76USD wert – ein Zuwachs von +159,08 %.

    Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Kupfer London Rolling

    +0,10 %
    +1,42 %
    -2,93 %
    -6,27 %
    +43,28 %
    +40,31 %
    +37,69 %
    +159,08 %
    +50,47 %



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