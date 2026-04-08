Forscher halten deutlich höhere Kupferpreise für notwendig

Renommierte Energieforscher halten einen deutlichen Anstieg der Kupferpreise für notwendig, sofern das Angebot auch in Zukunft noch die steigende Nachfrage decken soll. Langfristig orientierte Kupferexploration muss daher die kurzfristigen Preisrückgänge infolge des Irankriegs nicht fürchten.

Der Metallexplorer Prismo Metals (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) verkündete Anfang März einen strategischen Beteiligungsdeal. Das Unternehmen erhält 24 % der Anteile an Blade Resources und wird damit dessen größter Einzelaktionär. Im Gegenzug überträgt Prismo das Kupferprojekt Hot Breccia im US- Bundesstaat Arizona an Blade.

Alain Lambert, CEO von Prismo, erläutert: „Hot Breccia ist unserer Ansicht nach eines der vielversprechendsten Kupferexplorationsprojekte in Nordamerika. Seit wir uns im Januar 2023 die Option auf das Projekt gesichert haben, verfolgen wir konsequent das Ziel, Bohrungen durchzuführen.“

Prismo Metals überträgt Hot Breccia für 24 % an Blade Resources

Dafür wurden Optionen geprüft, darunter die interne Finanzierung eines Bohrprogramms, eine Partnerschaft mit einem großen Unternehmen oder der Zusammenschluss mit gleichgesinnten Explorern. Die Wahl fiel auf den Deal mit Blade – auch, weil dadurch der Fokus auf die beiden anderen Projekte in Arizona, Silver King und Ripsey, gerichtet werden kann.

Prismo Metals und der neue Partner suchen bei Hot Breccia in Nevada das Metall der Stunde: Kupfer. Im Zuge des Irankriegs hat der Preis des Basismetalls leicht nachgegeben. Am 27. Februar kostete eine Tonne an der London Metal Exchange (LME) noch 13.484 USD. Aktuell liegt der Preis mit 12.238 USD niedriger, weil die Märkte einen kriegsbedingten Rückgang der Nachfrage befürchten.

Kupfer mit langfristig zu wenig Angebot für steigende Nachfrage

Doch langfristig, so jedenfalls lautet das Kalkül von Explorern wie Prismo Metals, kann mit Kupfer im Portfolio wenig schiefgehen. Das Narrativ an den Märkten ist eindeutig: Die Nachfrage nach Kupfer steigt in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zwangsläufig, weil das Metall an jedem Megatrend in einer Hauptrolle mitspielt. Ob Rüstung, KI, Elektrifizierung, erneuerbare Energien: Ohne Kupfer geht in den kommenden Jahren wenig.