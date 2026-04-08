BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Gespräch mit dem Brauereikonzern vor einiger etwaigen Stille-Periode wegen bald wieder anstehender Quartalszahlen aktualisierte Trevor Stirling am Dienstag sein Bewertungsmodell. Er berücksichtigte dabei auch Wechselkurseffekte. Seine Ergebnisschätzung je Aktie (EPS) in Euro stieg für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Seine Schätzung für das in US-Dollar ausgewiesene EPS 2026 und 2027 fiel, und damit auch sein US-Dollar-Kursziel. Es lautet nun 96 statt 97 Dollar./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 04:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 63,34EUR auf Tradegate (08. April 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

