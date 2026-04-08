Pharmawirkstoffentwickler Evotec halbiert fast Nettoverlust
- Evotec Verlust nach Steuern fast halbiert
- Keine Dividende mangels ausschüttungsfähigem Gewinn
- Ziele bestätigt und künftige Gewinne in Wachstum
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat im vergangenen Jahr weniger stark in den roten Zahlen gesteckt als ein Jahr zuvor. Der Verlust nach Steuern habe sich mit knapp 104 Millionen Euro fast halbiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mit. 2024 hatte das Minus noch gut 196 Millionen Euro betragen. Eine Dividende wird es für die Aktionäre weiterhin nicht geben. Derzeit erwirtschafte Evotec keinen ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn, hieß es. Zudem sollen potenzielle zukünftige Gewinne in Wachstum fließen.
Die Hanseaten hatten bereits Mitte März Eckdaten veröffentlicht sowie Ziele für das laufende Jahr und darüber hinaus ausgegeben. Diese bestätigte die Führungsspitze nun./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 4,696 auf Tradegate (08. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +8,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 862,51 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,28 %/+86,41 % bedeutet.
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https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/evotec-erwartet-ca-100-millionen-im-rahmen-der-uebernahme-von-tubulis/43efff92-1a36-4a51-819a-45bb981a48e6_de
Die verliehenen Aktien und Swaps sind vermutlich klassisches Prime Brookerage Geschäft.
Die Meldung ist daher unbedeutend, auch wenn hier 8% gemeldet werden.
Bei Evotec könnte mit der Strategie „Horizon“ der Grundstein für einen tiefgreifenden Umbau gelegt worden sein – und genau dieser eröffnet perspektivisch auch ein mögliches Übernahmeszenario. Unter Wojczewski wird der Konzern sichtbar gestrafft: Strukturen werden vereinfacht, margenschwache oder nicht-strategische Bereiche kritisch überprüft und die Kapitaldisziplin deutlich erhöht. Schritt für Schritt entsteht so ein klar zugeschnittenes, effizienteres Unternehmen.
Gerade in diesem Kontext wirkt der Umbau fast wie eine klassische Vorbereitung auf strategische Optionen. Ein „aufgeräumtes“ Evotec ist nicht nur operativ stärker, sondern vor allem auch deutlich leichter bewertbar – ein entscheidender Faktor, wenn es um das Interesse potenzieller Käufer geht. Die Komplexität sinkt, die Story wird klarer, und genau das erhöht typischerweise die Attraktivität im M&A-Kontext.
Zusätzliche Dynamik bringen Investoren wie MAK Capital und auch Akteure aus dem Private-Equity-Umfeld wie Triton Partners ins Spiel. Solche Investoren stehen typischerweise für einen klaren Fokus auf Werthebung und strategische Optionalität – inklusive Szenarien wie Teilverkäufen, Abspaltungen oder letztlich auch einem vollständigen Verkauf. Ein möglicher Börsengang von „Just – Evotec Biologics“ könnte in diesem Zusammenhang nicht nur Kapital freisetzen, sondern auch die Struktur weiter schärfen und damit die Übernahmefähigkeit zusätzlich erhöhen.
Ein Unternehmen wie Halozyme Therapeutics bleibt dabei ein naheliegender Name, wenn es um potenzielle Interessenten geht – auch wenn aktuell kein konkreter Prozess sichtbar ist. Mit jedem Schritt in Richtung Effizienz und Fokussierung steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Evotec wieder verstärkt auf den Radar strategischer Käufer rückt.
Der laufende Umbau ist mehr als nur ein operativer Turnaround – er könnte sich als gezielte Vorbereitung für ein mögliches Übernahmeszenario entpuppen. Noch ist nichts entschieden, aber die Weichen werden sichtbar in diese Richtung gestellt