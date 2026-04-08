Pharmawirkstoffentwickler Evotec halbiert fast Nettoverlust

Bei Evotec könnte mit der Strategie „Horizon“ der Grundstein für einen tiefgreifenden Umbau gelegt worden sein – und genau dieser eröffnet perspektivisch auch ein mögliches Übernahmeszenario. Unter Wojczewski wird der Konzern sichtbar gestrafft: Strukturen werden vereinfacht, margenschwache oder nicht-strategische Bereiche kritisch überprüft und die Kapitaldisziplin deutlich erhöht. Schritt für Schritt entsteht so ein klar zugeschnittenes, effizienteres Unternehmen.

Gerade in diesem Kontext wirkt der Umbau fast wie eine klassische Vorbereitung auf strategische Optionen. Ein „aufgeräumtes“ Evotec ist nicht nur operativ stärker, sondern vor allem auch deutlich leichter bewertbar – ein entscheidender Faktor, wenn es um das Interesse potenzieller Käufer geht. Die Komplexität sinkt, die Story wird klarer, und genau das erhöht typischerweise die Attraktivität im M&A-Kontext.

Zusätzliche Dynamik bringen Investoren wie MAK Capital und auch Akteure aus dem Private-Equity-Umfeld wie Triton Partners ins Spiel. Solche Investoren stehen typischerweise für einen klaren Fokus auf Werthebung und strategische Optionalität – inklusive Szenarien wie Teilverkäufen, Abspaltungen oder letztlich auch einem vollständigen Verkauf. Ein möglicher Börsengang von „Just – Evotec Biologics“ könnte in diesem Zusammenhang nicht nur Kapital freisetzen, sondern auch die Struktur weiter schärfen und damit die Übernahmefähigkeit zusätzlich erhöhen.

Ein Unternehmen wie Halozyme Therapeutics bleibt dabei ein naheliegender Name, wenn es um potenzielle Interessenten geht – auch wenn aktuell kein konkreter Prozess sichtbar ist. Mit jedem Schritt in Richtung Effizienz und Fokussierung steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Evotec wieder verstärkt auf den Radar strategischer Käufer rückt.

Der laufende Umbau ist mehr als nur ein operativer Turnaround – er könnte sich als gezielte Vorbereitung für ein mögliches Übernahmeszenario entpuppen. Noch ist nichts entschieden, aber die Weichen werden sichtbar in diese Richtung gestellt



