13 Prozent an einem Tag: Wird SK Hynix jetzt zum KI-Überflieger?

Die Kapitalmarktgesellschaft Korea Investment & Securities hat am Mittwoch ihre Prognose für den operativen Gewinn von SK Hynix im Gesamtjahr um 28 Prozent auf 216 Billionen Won (146,55 Milliarden US-Dollar) angehoben. Gegenüber 2025 ist dies mehr als das Vierfache. Die Prognose wurde wegen Preissteigerungen, die sowohl bei DRAM- als auch bei NAND-Chips stärker als erwartet ausgefallen sind, angehoben.

Die Aktien des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix legten am Mittwoch um mehr als 13 Prozent zu, nachdem der Konkurrent Samsung Quartalsgewinne prognostiziert hatte, die die Markterwartungen übertrafen. Dies schürte die Erwartungen an die Ergebnisse von SK Hynix, wie Reuters berichtet. Samsung prognostizierte am Dienstag, dass der operative Gewinn im ersten Quartal um mehr als das Achtfache steigen werde und übertraf damit die Analystenschätzungen. Die boomende Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz überlastete das Angebot und trieb die Chippreise in die Höhe.

Zudem verweist der Analysten-Report von Mirae Asset Securities zu SK Hynix vom 6. April auf mehrjährige Lieferverträge mit großen Tech-Kunden, bei denen Versorgungssicherheit offenbar wichtiger ist als aggressive Preisverhandlungen. Des weiteren baut das Tech-Unternehmen massiv aus: Reuters berichtete im Januar, dass das Unternehmen über 19 Billionen Won (10,98 Milliarden Euro) für ein neues Advanced-Packaging-Werk in Südkorea und im Februar über 21,6 Billionen Won (12,48 Milliarden Euro) für neue Produktionslinien in Yongin bis 2030 investiert. Das passt zur These vieler Analysten, dass der Engpass nicht kurzfristig verschwindet.

Außerdem sind die Fundamentaldaten zu SK Hynix sehr stark: Im vergangenen Jahr meldete das Unternehmen einen Rekordumsatz von 97,15 Billionen Won (56,14 Milliarden Euro) und einen operativen Gewinn von 47,21 Billionen Won (27,28 Milliarden Euro). Im vierten Quartal lagen Umsatz und operativer Gewinn bei 32,83 (18,97 Milliarden Euro) beziehungsweise 19,17 Billionen Won (11,08 Milliarden Euro). Reuters bezeichnet SK Hynix zudem als Nvidias führenden Speicherlieferanten.

Auch andere Finanzdienstleister geben optimistische Prognosen ab: Mirae Asset taxiert den operativen Gewinn 2026 auf 254,4 Billionen Won (147 Milliarden Euro) und nennt zugleich einen Marktkonsens von 170,9 Billionen Won (98,75 Milliarden Euro). Hana Securities soll seine Jahresprognose laut Maeil Business von 157 (90,72 Milliarden Euro) auf 231,7 Billionen Won (133,89 Milliarden Euro) angehoben haben. Goldman Sachs wurde Ende März mit 202 Billionen Won (116,73 Milliarden Euro) zitiert, KB Securities mit 177 Billionen Won (102,28 Milliarden Euro).

Die Aktie von SK Hynix ist am Mittwoch (10:35 Uhr, MESZ) auf Tradegate 13,69 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 598 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!