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    JEFFERIES stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon damit, dass die Schätzungen für Analog-Unternehmen mit Fokus auf Industrie und KI wie etwa STMicro nach den Quartalszahlen steigen. Unternehmen mit Ausrichtung auf die Automobilbranche wie Infineon dürften im Rahmen der Erwartungen abschneiden, so der Analyst in seiner Betrachtung vom Dienstag. ASML, ASM und VAT dürften ihre gesunde Wachstumsperspektive für 2026 bestätigen. Die Marktschätzungen seien aber schon hoch. so Menon. Seine "Top Picks" sind STMicro, Nokia, Aixtron, Infineon und Suss./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,65 % und einem Kurs von 41,08EUR auf Tradegate (08. April 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Janardan Menon
    Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 52
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00, was eine Steigerung von +24,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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