Deutsche Anleihen
Kurssprung nach Waffenruhe im Iran
- Waffenruhe Iran löst Kurssprung am Rentenmarkt aus
- Brentpreis fiel unter 92 Dollar auf zwei Wochen Tief
- Rendite zehnjähriger Bund sank auf 2,91 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran hat am deutschen Rentenmarkt am Mittwoch für einen Kurssprung gesorgt. Der Iran und die USA einigten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus.
Die Ölpreise sackten daraufhin ab. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen. Der niedrigere Ölpreis dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt schlagartig.
Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen sprunghaft um 1,17 Prozent auf 126,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sackte auf 2,91 Prozent.
"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsanhebungen absehen./jha/stw
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.