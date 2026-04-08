Kurssprung nach Waffenruhe im Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Waffenruhe im Iran hat am deutschen Rentenmarkt am Mittwoch für einen Kurssprung gesorgt. Der Iran und die USA einigten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus.

Die Ölpreise sackten daraufhin ab. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen. Der niedrigere Ölpreis dämpfte die Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt schlagartig.