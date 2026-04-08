BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving beschäftigte sich am Dienstag mit dem Auftragsbestand im Containerverkehr. Dieser nehme beständig zu, und das trotz laufender Flottenerweiterung. Seine Analyse ergebe zwar für 2026 ein relativ moderates Netto-Flottenwachstum, das geringer sei als in den zwei Jahren zuvor. Er warnt aber dennoch vor den Risiken eines Nachfrageeinbruchs. Im ersten Quartal sei die Nachfrage aber relativ gut gewesen. Zu DHL schrieb er, dass die Ergebnisse des Konzerns stark vom E-Commerce und dem Welthandel abhängig seien./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 21:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 48,48EUR auf Tradegate (08. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



