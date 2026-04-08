SAP Aktie weiter aufwärts - +3,92 % - 08.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,92 % konnte die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 152,28€, mit einem Plus von +3,92 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -27,04 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +2,56 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -27,56 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,56 % 1 Monat -10,74 % 3 Monate -27,04 % 1 Jahr -32,40 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,17 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,99 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,85 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,64 %. ServiceNow legt um +3,56 % zu

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.