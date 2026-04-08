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    Advanced Blockchain Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,26 % - 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Advanced Blockchain Aktie bisher Verluste von -5,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Blockchain Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Blockchain Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,26 % - 08.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Advanced Blockchain ist ein Blockchain-Investor und -Entwickler mit Fokus auf Web3-, DeFi- und Infrastruktur-Projekte. Leistungen: Inkubation, Venture-Investments, Protokoll-Entwicklung und Beratung. Marktstellung: kleiner, spezialisierter Nischenplayer. Wichtige Wettbewerber: ConsenSys, Binance Labs, a16z Crypto, Animoca Brands. Mögliche USPs: europäische Fokussierung, technisches Inhouse-Know-how, frühe Projektbeteiligung.

    Advanced Blockchain Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.04.2026

    Die Advanced Blockchain Aktie notiert aktuell bei 1,6200 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0900  entspricht. Die Talfahrt der Advanced Blockchain Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,6200, mit einem Minus von -5,26 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Advanced Blockchain, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -32,58 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Blockchain Aktie damit um +13,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Advanced Blockchain auf -32,84 %.

    Advanced Blockchain Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,92 %
    1 Monat +21,62 %
    3 Monate -32,58 %
    1 Jahr -32,84 %

    Informationen zur Advanced Blockchain Aktie

    Es gibt 4 Mio. Advanced Blockchain Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,15 Mio. € wert.

    Advanced Blockchain Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Blockchain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Blockchain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Blockchain

    +5,26 %
    +13,92 %
    +21,62 %
    -32,58 %
    -32,84 %
    -31,56 %
    -89,47 %
    -21,74 %
    ISIN:DE000A0M93V6WKN:A0M93V



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    Markt Bote
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