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    Besonders beachtet!

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    Bechtle Aktie dreht auf - 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bechtle Aktie bisher um +5,21 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie dreht auf - 08.04.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

    Bechtle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Bechtle Aktie. Sie steigt um +5,21 % auf 31,12. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bechtle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,12, mit einem Plus von +5,21 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der Kurs der Bechtle Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -30,42 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Bechtle Aktie damit um +4,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,54 %. Im Jahr 2026 gab es für Bechtle bisher ein Minus von -29,17 %.

    Bechtle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,92 %
    1 Monat -8,54 %
    3 Monate -30,42 %
    1 Jahr -5,92 %

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,92 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,28 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +2,77 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +1,32 %.

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    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    +5,00 %
    +4,92 %
    -8,54 %
    -30,42 %
    -5,92 %
    -27,52 %
    -43,62 %
    +105,74 %
    +501,12 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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