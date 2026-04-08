BP Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 08.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von -10,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute bei der BP Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,90 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um -8,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,93 %. Im Jahr 2026 gab es für BP bisher ein Plus von +27,35 %.

BP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,69 % 1 Monat +7,93 % 3 Monate +28,90 % 1 Jahr +49,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BP vor allem um Kursentwicklung und Kapitalallokation: Der Kurs wird im aktuellen Newsumfeld als vergleichsweise schwach eingeschätzt; Anleger erwarten Q1-Zahlen (28.04.) und diskutieren Verwendung der Mittel (Schuldenabbau vs. Aktienrückkäufe vs. höhere Dividende). Außerdem spielen höhere Energiepreise, mögliche Übergewinnsteuern und Dividendenauszahlungen/Abwicklung bei Brokern eine Rolle für die Bewertung.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,14 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,41 %. ENI notiert im Minus, mit -9,81 %. Shell notiert im Minus, mit -7,42 %. TotalEnergies verliert -8,34 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -6,92 %.

BP Aktie jetzt kaufen?

Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.