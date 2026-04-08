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    BP Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BP Aktie bisher Verluste von -10,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 08.04.2026
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    BP aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von -10,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute bei der BP Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,90 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um -8,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,93 %. Im Jahr 2026 gab es für BP bisher ein Plus von +27,35 %.

    BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,69 %
    1 Monat +7,93 %
    3 Monate +28,90 %
    1 Jahr +49,07 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BP vor allem um Kursentwicklung und Kapitalallokation: Der Kurs wird im aktuellen Newsumfeld als vergleichsweise schwach eingeschätzt; Anleger erwarten Q1-Zahlen (28.04.) und diskutieren Verwendung der Mittel (Schuldenabbau vs. Aktienrückkäufe vs. höhere Dividende). Außerdem spielen höhere Energiepreise, mögliche Übergewinnsteuern und Dividendenauszahlungen/Abwicklung bei Brokern eine Rolle für die Bewertung.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,14 Mrd. € wert.

    Gerresheimer, Kioxia Holdings Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,41 %. ENI notiert im Minus, mit -9,81 %. Shell notiert im Minus, mit -7,42 %. TotalEnergies verliert -8,34 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -6,92 %.

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    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    -6,92 %
    -9,74 %
    +7,93 %
    +28,90 %
    +49,07 %
    +3,45 %
    +74,37 %
    +46,36 %
    +54,11 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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