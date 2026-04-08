Porsche Holding SE Aktie heute im Plus - 08.04.2026

Mit einer Performance von +3,03 % konnte die Porsche Holding SE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Porsche Holding SE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 32,69€, mit einem Plus von +3,03 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Der heutige Anstieg bei Porsche Holding SE konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -15,65 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um +3,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche Holding SE -18,11 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,95 % 1 Monat -1,30 % 3 Monate -15,65 % 1 Jahr -1,30 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,04 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Porsche Holding SE

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,95 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +3,85 %. Renault notiert im Plus, mit +4,98 %. Volkswagen legt um +3,01 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +3,62 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.