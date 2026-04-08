MTU Aero Engines Aktie klettert deutlich - 08.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die MTU Aero Engines Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,48 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MTU Aero Engines Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 336,90€, mit einem Plus von +6,48 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

Der heutige Anstieg bei MTU Aero Engines konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,97 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um +6,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MTU Aero Engines eine negative Entwicklung von -4,60 % erlebt.

MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,92 % 1 Monat -1,97 % 3 Monate -13,97 % 1 Jahr +23,67 %

Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,05 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Rolls-Royce Holdings, RTX Corporation Reg Shs und Co.

Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,97 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,67 %.

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Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.