Airbus Aktie - Kurs legt am 08.04.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Airbus Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,50 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Airbus Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 174,98€, mit einem Plus von +6,50 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Airbus ist ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Kerngeschäft: Verkehrsflugzeuge (A320neo, A350), Verteidigung & Raumfahrt, Helikopter. Weltweit Nr. 1/2 im zivilen Flugzeugbau neben Boeing; weitere Rivalen: Embraer, COMAC, Lockheed Martin. Stärken: breite Produktpalette, starke Position im Single-Aisle-Segment, europäische Industrie- und Technologiebasis.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Airbus in den letzten drei Monaten Verluste von -19,21 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Airbus Aktie damit um +6,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Airbus -13,64 % verloren.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,41 % 1 Monat -0,58 % 3 Monate -19,21 % 1 Jahr +20,42 %

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,54 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Airbus

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,65 %. Leonardo notiert im Plus, mit +2,43 %. Mitsui Bussan notiert im Plus, mit +0,35 %. Rolls-Royce Holdings legt um +5,97 % zu

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Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.