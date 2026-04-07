Konzern gibt in den USA wieder Gas!

Die Vereinigten Staaten sind für die Mercedes-Benz Group einer der wichtigsten Wachstumsmärkte. Gleichzeitig hat die Marke dort zuletzt an Bedeutung verloren. Sinkende Marktanteile und die Belastung durch Zölle setzen den Konzern unter Druck. Die überarbeiteten Geländewagen sollen nun eine Trendwende herbeiführen. Daher kündigte das Unternehmen weitere Investitionen in Höhe von sieben Milliarden US-Dollar an. Allein für das Werk in Tuscaloosa plant der Autobauer bis 2030 Ausgaben von vier Milliarden US-Dollar. Dieses Werk bildet das Herzstück der SUV-Familie von Mercedes. Im Vorstand ist man überzeugt, mit den überarbeiteten GLE- und GLS-Modellen den Geschmack der US-Kunden zu treffen. Der Umsatzanteil in den USA beträgt 24 Prozent und ist somit bedeutender als der heimische Markt Deutschland mit einem Anteil von 15 Prozent.

Im übergeordneten Bild hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 mit rund 61,58 Euro wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Allerdings sind die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 auf dem Niveau von etwa 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch bildete sich eine Abwärtssequenz, die bis zur Unterstützungszone bei 45,60 Euro am 7. April 2025 führte. Ursachen hierfür sind eine Gewinnwarnung, der Zollkrieg sowie eine deutliche Schwäche in China. Inzwischen hat sich der Kurs weiter eingetrübt und die Unterstützung bei 50,81 Euro getestet. Aktuell gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass sich die schwierige Lage in China stabilisiert. Daher könnte der Kurs die Unterstützung bei 50,81 Euro nach unten durchbrechen. Der aktuelle Kursverlauf zeigt jedoch, dass trotz enttäuschender Absatzmeldungen der Kurs stabil bleibt. Sollten die Kriegshandlungen im Iran enden, könnte der bedeutende Widerstand bei 56,57 Euro getestet und möglicherweise überwunden werden. Die derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen jedoch dagegen, dass der Kurs in den kommenden Wochen auf 62,83 Euro steigt. In diesem Zeitraum könnte auch die Unterstützung bei 45,60 Euro unangetastet bleiben.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Mercedes Benz Group unternimmt derzeit erhebliche Anstrengungen, um den Absatz im wichtigen US-Markt zu steigern. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JX3PX8) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Mercedes-Benz Group AG in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,92 profitieren. Das Ziel sei bei 59,01 Euro angenommen (2,01 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 47,77 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,89 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JX3PX8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,32 – 1,33 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 38,94 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG KO-Schwelle: 38,94 Euro akt. Kurs Basiswert: 51,98 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,01 Euro Hebel: 3,92 Kurschance: + 51 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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