97 0 Kommentare Börsengang für alle: So profitieren Investoren

Mit einem klaren Fokus auf Privatanleger begleitet BankM den geplanten Börsengang der electrovac AG – mit breitem Zugang, fairer Zuteilung und kostenfreiem Research.

BankM AG ist Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner für den geplanten Börsengang der electrovac AG.

Ziel sind Nettoerlöse von rund EUR 30 Mio. durch Privatplatzierung und öffentliches Angebot; die Transaktion umfasst zusätzlich bestehende Aktien.

Das Emissionskonzept berücksichtigt ausgewogen die Interessen von institutionellen Investoren und Privatanlegern.

Es wird eine hohe Retail‑Beteiligung angestrebt, sodass einzelne Privatanleger im öffentlichen Angebot attraktive Zuteilungsquoten erhalten sollen.

Breiter Zugang durch mehrere Zeichnungsoptionen: Zeichnungsbox der Deutsche Börse und zusätzlich eine Direktzeichnungsoption über ein integriertes Zeichnungstool auf der Emittenten‑Webseite.

BankM stellt Research für Privatanleger kostenfrei zur Verfügung; weitere Details zu den Zeichnungsmöglichkeiten werden im Laufe der IPO‑Vorbereitungen veröffentlicht.





Lesen Sie auch Paukenschlag an der Spitze DroneShield verliert beide Chefs – Aktie stürzt ab Edelmetalle im Rallymodus Goldpreis schießt auf Dreiwochenhoch nach USA-Iran-Waffenruhe Relief-Rallye am Kryptomarkt Trumps Waffenruhe mit Iran entfacht Kursexplosion bei Bitcoin und Ethereum Erholungsrallye Asiens Börsen knallen nach US-Iran-Waffenstillstand rauf!





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.