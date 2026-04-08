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    Börsengang für alle: So profitieren Investoren

    Mit einem klaren Fokus auf Privatanleger begleitet BankM den geplanten Börsengang der electrovac AG – mit breitem Zugang, fairer Zuteilung und kostenfreiem Research.

    Börsengang für alle: So profitieren Investoren
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • BankM AG ist Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner für den geplanten Börsengang der electrovac AG.
    • Ziel sind Nettoerlöse von rund EUR 30 Mio. durch Privatplatzierung und öffentliches Angebot; die Transaktion umfasst zusätzlich bestehende Aktien.
    • Das Emissionskonzept berücksichtigt ausgewogen die Interessen von institutionellen Investoren und Privatanlegern.
    • Es wird eine hohe Retail‑Beteiligung angestrebt, sodass einzelne Privatanleger im öffentlichen Angebot attraktive Zuteilungsquoten erhalten sollen.
    • Breiter Zugang durch mehrere Zeichnungsoptionen: Zeichnungsbox der Deutsche Börse und zusätzlich eine Direktzeichnungsoption über ein integriertes Zeichnungstool auf der Emittenten‑Webseite.
    • BankM stellt Research für Privatanleger kostenfrei zur Verfügung; weitere Details zu den Zeichnungsmöglichkeiten werden im Laufe der IPO‑Vorbereitungen veröffentlicht.






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