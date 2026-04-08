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    Arabische Staaten begrüßen Einigung auf Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Arabische Staaten begrüßen Waffenruhe und Öffnung
    • Oman und Ägypten fordern verstärkte Diplomatie
    • VAE sehen sich als Sieger und betonen Verteidigung
    Arabische Staaten begrüßen Einigung auf Waffenruhe
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KAIRO/MASKAT (dpa-AFX) - Mehrere arabische Staaten haben die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus begrüßt, dringen aber auf weitere Diplomatie. Es sei nun wichtig, die Bemühungen zu intensivieren, um Lösungen zu finden, die die Krise an der Wurzel packten, teilte das Außenministerium des Golfstaats Oman mit.

    Auch Ägypten dringt auf weitere Verhandlungen. Das Aussetzen der US-Militäroperationen sei eine wichtige Chance, die genutzt werden sollte, um Raum für Diplomatie und einen konstruktiven Dialog zu schaffen, teilte das Außenministerium in Kairo mit.

    Der Irak erklärte der staatlichen Nachrichtenagentur INA zufolge, die Waffenruhe trage dazu bei, Spannungen in der Region abzubauen, man unterstütze alle weiteren Bemühungen für Dialog.

    Nach Ansicht der Vereinigten Arabischen Emirate geht ihr Land als Sieger aus dem Konflikt hervor. Der Berater des Präsidenten der Emirate, Anwar Gargasch, schrieb auf X, die Vereinigten Arabischen Emirate hätten in einem Krieg triumphiert, den man unbedingt habe vermeiden wollen und das Land erfolgreich verteidigt.

    Die Golfstaaten sind in den vergangenen Wochen immer wieder unter Beschuss aus dem Iran geraten. Die Straße von Hormus, eine wichtige Meerenge für den globalen Öl- und Gashandel, liegt zwischen dem Iran und dem Oman./jam/DP/jha




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