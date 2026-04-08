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    Starmer zu Waffenruhe

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    'Moment der Erleichterung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Starmer spricht von einem Moment der Erleichterung
    • Reise in die Golfregion zur Stärkung der Diplomatie
    • Fokus auf freie Schifffahrt in der Hormusregion
    Starmer zu Waffenruhe - 'Moment der Erleichterung'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer spricht nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus von einem "Moment der Erleichterung". "Zusammen mit unseren Partnern müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um diese Waffenruhe zu unterstützen und aufrechtzuerhalten", schrieb Starmer in einem X-Beitrag. Die temporäre Waffenruhe müsse nun in ein "dauerhaftes Abkommen" übergehen.

    Der britische Premier wird noch am Mittwoch in die Golfregion reisen, wie die Downing Street der Nachrichtenagentur PA zufolge ankündigte. Dort werde Starmer mit Staats- und Regierungschefs der Verbündeten in der Region über diplomatische Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe sprechen. Dabei soll es demnach auch um "konkrete Maßnahmen" zur Wiederherstellung der freien Schifffahrt in der Straße von Hormus gehen./pba/DP/stw





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