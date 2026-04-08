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    Global Power Solutions unterzeichnet LOI zur Bewertung eines Projekts zur Stromversorgung von Rechenzentren, das bis zu 100 MW dezentraler Energieinfrastruktur in Nordamerika unterstützen könnte

    Global Power Solutions unterzeichnet LOI zur Bewertung eines Projekts zur Stromversorgung von Rechenzentren, das bis zu 100 MW dezentraler Energieinfrastruktur in Nordamerika unterstützen könnte

    Vancouver, British Columbia – 8. April 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) („Global“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“) mit North American Data Centers and Power Ltd. („NADCAP“) unterzeichnet hat, um die potenzielle Entwicklung einer dezentralen Energieinfrastruktur im Zusammenhang mit einem geplanten Rechenzentrums-Campus mit hoher Dichte in Nordamerika zu bewerten, der langfristig eine Leistung von bis zu 100 Megawatt („MW“) bereitstellen könnte.

     

    Der LOI schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den Parteien bei der Bewertung der technischen, kommerziellen, regulatorischen und finanziellen Machbarkeit des vorgeschlagenen Projekts.

     

    Der Chief Executive Officer von Global Power Solutions, Pete Medved, sagte dazu:

     

    „Dieser LOI mit NADCAP stellt einen wichtigen Schritt nach vorne für Global dar, während wir weiterhin auf der Suche nach dezentralen Stromversorgungslösungen für energieintensive digitale Infrastrukturen sind. Da die Nachfrage nach KI, Cloud Computing und anderen Anwendungen mit hoher Dichte weiter wächst, steigt das Interesse an skalierbaren und flexiblen Energieplattformen, die die traditionelle Netzinfrastruktur ergänzen oder parallel dazu betrieben werden können. Im Rahmen dieser geplanten Zusammenarbeit freuen wir uns darauf, gemeinsam mit NADCAP eine detaillierte Projektübersicht zu erstellen und eine potenzielle Entwicklung zu bewerten, die eine Leistung von bis zu 100 MW ermöglichen könnte, sowie gleichzeitig Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit zu prüfen, sollte sich das Projekt als realisierbar erweisen.“

     

    Im Rahmen des LOI beabsichtigen die Parteien, einen speziell errichteten Rechenzentrums-Campus zu bewerten, der für Anwendungen mit hoher Rechenleistung wie Workloads im Bereich der künstlichen Intelligenz, Cloud Computing und andere Hochleistungs-Computing-Anwendungen ausgelegt ist, wobei die endgültige Nutzung je nach Marktnachfrage und Standortauswahl festgelegt wird.

     

    Das geplante Projekt soll den Schwerpunkt auf eine hochmoderne Strom- und Kühlinfrastruktur, ein flexibles Design sowie den Zugang zu verlässlicher und kostengünstiger Energie legen. Der Standort wird derzeit noch innerhalb Nordamerikas bewertet, wobei die Auswahlkriterien vor allem auf die Stromverfügbarkeit, die Anbindung und die Übereinstimmung mit den regulatorischen Rahmenbedingungen ausgerichtet sind.

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