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    Lenzing startet 14-MW Power-to-Heat-Anlage – Mehr Effizienz im Netz- und Wärmemanagement

    Mit einer neuen 14-MW-Power-to-Heat-Anlage setzt Lenzing einen Meilenstein: Erneuerbarer Strom wird zu Prozesswärme und treibt die Dekarbonisierung des Industriestandorts voran.

    Lenzing startet 14-MW Power-to-Heat-Anlage – Mehr Effizienz im Netz- und Wärmemanagement
    Foto: Lenzing Group
    • Lenzing hat am 08.04.2026 eine Power‑to‑Heat‑Anlage (P2H) mit 14 MW elektrischer Leistung in Betrieb genommen.
    • Die Anlage wandelt erneuerbaren Strom direkt in Prozesswärme um und ist in das bestehende Wärmeverbundsystem des Industriestandorts integriert, womit sie eine fossilfreie Wärmeversorgung unterstützt.
    • VERBUND ist Projektpartner, verantwortet die energiewirtschaftliche Einbindung und die Vermarktung von Regelenergie; dadurch kann die Anlage am Regelenergiemarkt teilnehmen und das Stromnetz stabilisieren.
    • Die P2H‑Anlage kann bei Überangebot von Wind- und Solarstrom innerhalb kürzester Zeit hochfahren, entlastet das Netz, reduziert das Abregeln erneuerbarer Erzeugung und nutzt günstige erneuerbare Energie wirtschaftlich.
    • Sie zählt zu den leistungsstärksten Anlagen dieser Art im österreichischen Industriesektor und hilft, Brennstoffe (auch fossile) zu ersetzen sowie CO₂‑Emissionen zu senken.
    • Das Projekt erhöht die Flexibilität im Energieeinsatz, stärkt das Wärmemanagement und treibt die industrielle Dekarbonisierung sowie Lenzings langfristige Klimaziele voran.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,43 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,300EUR das entspricht einem Minus von -0,51 % seit der Veröffentlichung.


    Lenzing

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    ISIN:AT0000644505WKN:852927





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