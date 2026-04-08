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    Tote in der Ukraine bei russischen Drohnenangriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens zwei Tote bei russischen Angriffen
    • In Romny getöteter 42-Jähriger, Familie verletzt
    • Balabyne: Gleitbomben zerstören Häuser, Leiche gefunden
    Tote in der Ukraine bei russischen Drohnenangriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROMNY/BALABYNE (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen sind mindestens zwei Menschen in der Ukraine getötet worden. Im nordostukrainischen Gebiet Sumy kam Militärgouverneur Oleh Hryhorow zufolge ein 42-Jähriger in der Gemeinde Romny ums Leben. Russlands Militär habe ein Wohnhaus getroffen, vermutlich mit einer Drohne, schrieb Hryhorow bei Telegram. Die Familie des Mannes sei verletzt worden.

    Im Kreis Saporischschja im Südosten des Landes griff Russlands Armee laut Gouverneur Iwan Fedorow mit Gleitbomben an. Mehrere Wohnhäuser und andere Gebäude sind demnach im Dorf Balabyne zerstört worden. Unter den Trümmern eines der Häuser sei die Leiche einer Person gefunden worden, schrieb Fedorow. Eine 47-Jährige sei bei einem Angriff auf die Stadt Saporischschja verletzt worden.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/stw





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    Tote in der Ukraine bei russischen Drohnenangriffen Bei russischen Angriffen sind mindestens zwei Menschen in der Ukraine getötet worden. Im nordostukrainischen Gebiet Sumy kam Militärgouverneur Oleh Hryhorow zufolge ein 42-Jähriger in der Gemeinde Romny ums Leben. Russlands Militär habe ein Wohnhaus …
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