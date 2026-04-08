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    Dax schnellt in die Höhe - Waffenruhe im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenruhe USA–Iran löst weltweite Erleichterung aus
    • Ölpreise fallen zweistellig, Inflationssorgen schwinden
    • Dax +4,9% auf 24.055 Punkte, MDax +5,1% Zuwachs
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax schnellt in die Höhe - Waffenruhe im Iran-Krieg
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe hat bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung gesorgt - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine weitreichende, sofortige Waffenruhe.

    Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni war zeitweise unter 92 US-Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen gefallen.

    Damit schnellte der Leitindex Dax um 4,9 Prozent auf 24.055 Punkte in die Höhe und erreichte das Niveau von Anfang März. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten zog um 5,1 Prozent auf 30.193 Zähler an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 4,4 Prozent aufwärts./la/jha/





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