Infineon Technologies Aktie klettert nach oben - +8,13 % - 08.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Sie steigt um +8,13 % auf 42,04€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 42,04€, mit einem Plus von +8,13 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Der heutige Anstieg bei Infineon Technologies konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,51 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +8,95 %.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,21 % 1 Monat +5,45 % 3 Monate -1,51 % 1 Jahr +55,11 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,46 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf die Berichte europäischer Halbleiter- und Tech-Hardware-Unternehmen für das erste Quartal rechnet Janardan Menon …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,44 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,83 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,59 %. ON Semiconductor legt um +3,60 % zu NIO notiert im Plus, mit +4,35 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.