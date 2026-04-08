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    Salzgitter - Aktie steigt rasant +17,47 % - 08.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +17,47 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter - Aktie steigt rasant +17,47 % - 08.04.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.04.2026

    Die Salzgitter Aktie konnte bisher um +17,47 % auf 46,34 zulegen. Das sind +6,89  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +2,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 46,34. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Salzgitter konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,07 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +15,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +1,46 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +4,30 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,05 %
    1 Monat -14,75 %
    3 Monate -12,07 %
    1 Jahr +86,48 %

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,73 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,01 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +9,79 %. voestalpine notiert im Plus, mit +9,10 %. ArcelorMittal legt um +9,69 % zu

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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +17,00 %
    +24,25 %
    -9,01 %
    -11,31 %
    +86,41 %
    +18,28 %
    +56,18 %
    +77,77 %
    +7.586,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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