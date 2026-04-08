Borussia Dortmund bestätigt Interesse an Sancho-Rückkehr
- BVB bestätigt Interesse an Rückkehr von Sancho
- Sancho stand 2017–2021 beim BVB unter Vertrag
- Ricken lehnt Asllani ab und hält Guirassy und Silva
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat Interesse an einer Rückkehr von Jadon Sancho bestätigt. Der Verein beschäftige sich mit sehr vielen Spielern, durchleuchte sie und prüfe, ob sie die Mannschaft besser machen könnten, sagte BVB-Sportchef Lars Ricken im Interview der "Sport Bild". "Das machen wir auch bei Jadon", erklärte der 49-Jährige. Zuletzt hatte es mehrfach Spekulationen über eine erneute Rückholaktion des Engländers gegeben.
Der linke Offensivspieler Sancho stand von 2017 bis 2021 bei den Dortmundern unter Vertrag und spielte in der Saison 2023/2024 auf Leihbasis von Manchester United beim BVB. Aktuell ist der 26-Jährige, dessen Vertrag in Manchester nach dieser Spielzeit ausläuft, an den Premier-League-Kontrahenten Aston Villa ausgeliehen.
Leihe von Woltemade "kalte Spur"
Nach seinem Wechsel vom BVB nach Manchester für eine Ablöse von 85 Millionen Euro konnte Sancho nicht wieder an sein damaliges Leistungsvermögen anknüpfen. Auch für die englische Fußball-Nationalmannschaft ist der 26-Jährige nach 23 Einsätzen seit 2021 nicht mehr berücksichtigt worden. Beim BVB könnte Sancho die Rolle von Julian Brandt übernehmen, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde.
Dagegen erteilte Ricken einer Verpflichtung von Angreifer Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim eine Absage und bezeichnete Gerüchte über eine Leihe von Nationalstürmer Nick Woltemade (Newcastle United) als "kalte Spur". "Wir haben auf der Position Serhou Guirassy und Fabio Silva. Ich denke, da sind wir hervorragend aufgestellt", betonte der Geschäftsführer./mkl/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 3,10 auf Tradegate (08. April 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 342,23 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,29 %/+61,29 % bedeutet.
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Klar kommt lange keine "wichtige Niederlage" weil auch kein einzig wirklich wichtiges Spiel mehr ansteht für den BVB, man ist ja nirgends mehr im Titelrennen!!!
Biontech ist eines meiner Investments, das hier ist alles aber kein Forum für Aktionäre, Fanaktie eben...
Und ich diskutiere hier ab und an gerne über strittige Szenen solange das geduldet wird,
davon lebt ja das Forum
man könnte auch über Wikifolios sprechen
oder zum 100x mal das Corona an allem Schuld ist und die BVB Aktie deshalb da steht wo sie eben steht.
Aber dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade.
Du würdest selbst bei einem Abstieg noch herausheben das dafür die Prämien entfallen.
In diesem Sinne schöne Ostern
PS:Du darfst gerne noch eine Ausarbeitung verfassen aber stell bitte keine Nachfragen mehr,
das überfordert mich sonst über Ostern und darüber hinaus.
würde mich mal interessieren wie man ein Depot so an die Wand fahren kann.