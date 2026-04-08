Germanium Mining Corp. tritt dem Critical Minerals Institute bei

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 8. APRIL 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“, „GMC“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen dem Critical Minerals Institute („CMI“) beigetreten ist, einer führenden internationalen Organisation für die Wirtschaft im Bereich kritischer Mineralien, die als zentrale Drehscheibe fungiert und Unternehmen, Kapitalmärkte und politische Entscheidungsträger aus den Bereichen Exploration, Lieferkette und Geopolitik miteinander vernetzt.

Abbildung 1. Critical Minerals Institute

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, sagte: „Der Beitritt zum Critical Minerals Institute spiegelt unser Engagement wider, Germanium Mining Corp. an vorderster Front der Debatte über kritische Mineralien zu positionieren. Das CMI bietet direkten Zugang zu institutionellen Investoren, Entscheidungsträgern in Regierungen und Branchenführern, die die Zukunft der Lieferketten für kritische Mineralien weltweit gestalten. Da Germanium zunehmend in den Mittelpunkt der nationalen Sicherheits- und Hochtechnologiepolitik rückt, stellt die Mitgliedschaft im CMI sicher, dass wir dort engagiert bleiben, wo es am wichtigsten ist.“

Die Mitgliedschaft im CMI verschafft dem Unternehmen Zugang zu den monatlichen CMI Masterclasses, dem wöchentlichen Critical Minerals Report, individuellen Forschungsergebnissen sowie Beratungsdienstleistungen auf Board-Ebene in den Bereichen Exploration, Finanzen, Lieferkettenstrategie und Geopolitik. Das CMI organisiert zudem seinen jährlichen Vorzeige-Event, den Critical Minerals Institute Summit – ein globales Forum für Regierungsvertreter, institutionelle Investoren und Führungskräfte der Industrie. Der bevorstehende CMI Summit V unter dem Motto The New Critical Minerals Economy ist für den 13. und 14. Mai 2026 in Toronto, Kanada, geplant.

Über das Germaniumprojekt Lac du Km 35

Germanium Mining gab am 2. April 2026 den Abschluss der ersten Finanzierungstranche für seine bevorstehenden Explorationsprogramme 2026 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumprojekt Lac du Km 35 bekannt, das das Vorkommen Laganière beherbergt, das einen Germaniumgehalt von 0,02 % (186 ppm) ergab und zurzeit den höchsten jemals von einem Ausbiss in der Provinz Québec gemeldeten Germaniumwert aufweist.

Abbildung 2. Das Germaniumprojekt Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in der kanadischen Provinz Quebec.

Die Planungen für die Beantragung von Bohrgenehmigungen sowie eine konzessionsweite magnetische und elektromagnetische Flugvermessung sind nun im Gange. Diese Flugvermessung soll das Unternehmen bei der Ermittlung vorrangiger Explorationsziele für die bevorstehende Feldsaison unterstützen, indem sie elektromagnetische und magnetische leitfähige Anomalien sowie ausgeprägte Strukturmerkmale abgrenzt.

Die bei der Flugvermessung gewonnenen Daten werden mit den jüngsten Ergebnissen der Fernerkundungsarbeiten zusammengeführt, die bereits zur Abgrenzung neuer Strukturkorridore und kreisförmiger Merkmale geführt haben, die möglicherweise höffig für eine Germaniummineralisierung sind. Zusammen werden diese Datensätze zur genaueren Eingrenzung und Priorisierung von Gebieten für Ausbissprobenahmen auf dem Konzessionsgebiet beitragen, bevor ein Phase-1-Bohrprogramm durchgeführt wird.

Im Bereich des Germaniumvorkommens Laganière wurde bei Fernerkundungsarbeiten ein ausgeprägtes kreisförmiges Merkmal mit einem Durchmesser von rund 300 Metern identifiziert, dessen Art noch unbekannt ist, das jedoch ein spannendes Ziel für Anschlussarbeiten darstellt. Verstärkt wird dieses Merkmal noch durch die Präsenz von drei nach Nordosten streichenden Strukturkorridoren, die sich im Bereich des Vorkommens kreuzen und mögliche Leitungswege für mineralisierende Fluide darstellen.

Darüber hinaus konnte die Faribault Shear Zone, rund 450 Meter südwestlich des Vorkommens Laganière, durch Bildaufnahmen klar definiert werden; sie stellt eine auf regionaler Ebene wichtige strukturelle Kontrolle dar, die eng mit einer Mineralisierung verbunden sein könnte.

Alle neu erhobenen luftgestützten geophysikalischen Daten werden zusammen mit den Auswertungen der Fernerkundungsarbeiten in eine GIS-Plattform eingepflegt, um detaillierte Karten im Maßstab 1:5.000 zu erstellen. Diese resultierenden hochauflösenden Karten werden zur Optimierung der Feldarbeiten, der Logistik und der endgültigen Standorte der Bohrlöcher auf dem Weg zur Aufnahme der ersten Bohrungen durch das Unternehmen genutzt werden.

Abbildung 3. Germanium und einige seiner wichtigen Anwendungsgebiete

Beschreibung des regionalen Umfelds des Konzessionsgebiets Lac du Km 35

Das Konzessionsgebiet Lac du Km 35 liegt 40 km östlich von Chibougamau in der Region Nord du Québec und profitiert von einer hervorragenden Verkehrsanbindung über den Highway 167 sowie ein Netz von Forststraßen. Das Projekt umfasst vulkanische Sedimentgesteine der Roy Group und des Laganiere Gneissic Complex, die sich im nordöstlichen Abitibi-Grünsteingürtel nahe der Grenville Front, einer größeren strukturellen Grenze, befinden.

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone („FSZ“), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Fluide dienen könnte.

Das Germaniumvorkommen Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt wurde, aber nie weitergehend erkundet wurde, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und grenzt direkt im Süden an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m × 400 m erstrecken und noch nicht erprobt wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Neue magnetische und elektromagnetische Flugvermessung

Derzeit liegen magnetische und elektromagnetische Daten aus Quellen der Regierung von Quebec vor, die eine Ansammlung von elektromagnetischen Anomalien in der Nähe des Hauptgermaniumvorkommens Laganière anzeigen. Diese magnetischen und elektromagnetischen Daten wurden jedoch vor nahezu 50 Jahren im Jahr 1978 erhoben. Damals betrug der Linienabstand 200 Meter bzw. die Flughöhe über der Oberfläche 120 Meter.

Das Unternehmen beabsichtigt die Durchführung einer neuen eingehenden und genaueren Flugvermessung mit modernen Techniken, die das gesamte Konzessionsgebiet Lac du Km 35 abdecken wird. Sofern das Wetter dies zulässt, wird die Vermessung voraussichtlich im April 2026 absolviert werden. Im Rahmen dieser Flugvermessung soll der Linienabstand nicht mehr als 75 Meter betragen und es ist eine Flughöhe von weniger als 30 Metern ab der Oberfläche vorgesehen. Diese modernen Daten werden zur Bestätigung bestehender Anomalien und möglicherweise zur Abgrenzung neuer beitragen, die in der bevorstehenden Feldsaison im Sommer am Boden verifiziert werden sollen.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in der Elektronik und Solarindustrie, in der Faseroptik sowie in der Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium ist auf der Liste der kritischen Metalle Kanadas, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgeführt.

China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, verhängte am 3. Dezember 2024 ein Ausfuhrverbot für Germanium in die Vereinigten Staaten. Germanium ist kein öffentlich gehandelter Rohstoff und jüngsten Spotpreisen zufolge liegt der Preis bei über 5.000 US$ pro Kilogramm Germanium.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten geologischen Informationen historischen Charakter haben und die Mineralisierung nicht zwangsläufig der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 entspricht.

Qualifizierter Sachverständiger

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice-President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erarbeitet und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining Corp. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten im Entdeckungsstadium in führenden Bergbaujurisdiktionen Nordamerikas gerichtet ist. Folgen Sie dem Unternehmen auf X.com und Linkedin.com und abonnieren Sie Unternehmensnachrichten unter http://www.germaniummining.com

IM NAMEN DES BOARDS

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen zu Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Telefon: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 – 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot sowie andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich der Möglichkeit, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung genannten Zwecke verwendet, ungünstiger Marktbedingungen sowie anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und dementsprechend sollte man sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch abgelehnt.

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Die Germanium Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 0,217EUR auf Tradegate (08. April 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.