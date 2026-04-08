IBU-tec advanced materials: Jahresabschluss 2025 & 0,12 € Dividende vorgeschlagen
Starkes Wachstum, bestätigte Prognosen und wichtige Meilensteine im Batteriematerial-Geschäft prägen das Jahr 2025 und den Ausblick bis 2030.
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- Testierter Jahresabschluss 2025 veröffentlicht; vorläufige Zahlen und die Prognosen für 2026 und 2030 wurden vollumfänglich bestätigt.
- EBITDA 2025 vervielfacht sich von 1,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro.
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 19. Mai 2026 eine Dividende von 0,12 Euro je Aktie vor.
- Richtfest für neuen Sprühturm am Produktionsstandort Bitterfeld am 15. April 2026 (u.a. mit Ministerpräsident Sven Schulze) als wichtiger Zwischenschritt.
- Geplanter Produktionsstart in Bitterfeld 2028; Jahreskapazität rund 15.000 Tonnen LFP-Kathodenmaterial; Umsetzung im Zusammenhang mit Vereinbarungen mit PowerCo SE.
- 2030-Prognose: Umsatz durch Batteriematerialien 85–90 Mio. Euro, Konzernumsatz mindestens 120–140 Mio. Euro bei erwarteter EBITDA-Marge von 13–15 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei IBU-tec advanced materials ist am 08.04.2026.
Der Kurs von IBU-tec advanced materials lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,33 % im Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,200EUR das entspricht einem Minus von -0,87 % seit der Veröffentlichung.
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