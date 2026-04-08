CHANDON präsentiert eine neue Kollektion trinkfertiger Spritz-Cocktails

Seit seiner Gründung im Jahr 1959 eröffnet CHANDON eine Welt voller Möglichkeiten, indem das Haus in Weinbergen auf der ganzen Welt Schaumweine erzeugt. Von Argentinien bis Kalifornien, über Brasilien, Australien und China, sind wir zu einem der größten auf Schaumweine spezialisierten Weingüter der Welt geworden. Als Pioniere erkunden wir kontinuierlich neue Zutaten, Techniken und Terroirs.

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/chandon/9391651-en-chandon-new-collection-three-ready-to-serve-spritzes

EIN NEUER ANSATZ FÜR SPRITZ

Mit der Einführung der CHANDON Spritz Collection wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein neues Trio trinkfertiger, perlender Cocktails sowie ein Spektrum an Aromen und Intensitäten geboten: vom subtilen, feinherben Orange Peel & Spices mit 11,5 % vol. bis hin zu den aromatischen und säuerlich-frischen Varianten Berries & Hibiscus und Lemon & Verbena, beide mit 6 % vol.

WEINBAU, WEINBEREITUNG UND MIXOLOGIE

Die Kollektion ist das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit von Ana Paula Bartolucci, Kellermeisterin bei CHANDON Argentinien, Pauline Lhote, Direktorin für Önologie und Weinbau bei CHANDON Kalifornien, und Inés de los Santos, Mixologin und Inhaberin der Bar Cochinchina, die auf Platz 26 der Liste „The World's 50 Best Bars 2025" rangiert. Gemeinsam haben sie ihre jeweiligen Expertisen gebündelt, um diese Kollektion zu entwickeln.

SECHS JAHRE UND 179 TESTS

Unsere drei Spritz werden aus Mosten und Schaumweinen hergestellt, die in Mendoza produziert werden – einem Hochland-Terroir, das ideal ist, um die notwendige Frische, Reife und Säure zu gewährleisten. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Mixologie haben wir innovative Rezepturen entwickelt und über sechs Jahre hinweg 179 Rezepturen auf Basis frischer Früchte, Kräuter und Gewürze getestet. Das Ergebnis: botanische Mazerate, die durch langsame Aromaextraktion gewonnen werden – ob aus Bio-Zitronen und -Orangen, aus Himbeeren und schwarzen Johannisbeeren aus Patagonien, aus Hibiskus oder aus Zitronenverbene. Zudem zeichnen sich unsere beiden Rezepturen mit niedrigem Alkoholgehalt durch ihren Herstellungsprozess ohne Entalkoholisierung aus.

Ana Paula Bartolucci erläutert: „Wir haben neue Cocktails entwickelt, ohne Entalkoholisierungsverfahren einzusetzen – dank einer Auswahl an Muskattrauben, die wenig Zucker enthalten und zu Beginn der Lese geerntet werden. Anschließend haben wir die Gärung der Säfte in unseren Tanks unterbrochen, als der Alkoholgehalt 5,5 % und der Restzucker 57 g/l erreichte. In Verbindung mit Mazeraten aus natürlichen Aromen erhalten wir so Spritz mit einem Alkoholgehalt von 6 %."

CHANDON Spritz Orange Peel & Spices ist in Europa bei ausgewählten Weinfachhändlern sowie in Bars, Restaurants und auf Terrassen erhältlich. In Frankreich werden CHANDON Spritz Lemon & Verbena und Berries & Hibiscus als Vorpremiere während des Roland-Garros-Turniers sowie über Online-Verkaufsplattformen erhältlich sein.

19,90 € im Weinfachhandel, 12–13 € pro Glas und 49–59 € pro Flasche in der Gastronomie.

ALKOHOLMISSBRAUCH IST GESUNDHEITSSCHÄDLICH. BITTE GENIESSEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL

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Morgane Pont-Bruyns

Global Brand Culture Director

mpont-bruyns@moethennessy.com

www.chandon.eu

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