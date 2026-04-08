    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Macron

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Waffenruhe zwischen Iran und USA 'sehr gute Sache'

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron begrüßt Waffenruhe zwischen Iran und USA
    • Macron fordert Einbeziehung Libanons in die Waffenruhe
    • Freigabe der Straße von Hormus und Schiffsverkehr
    Macron - Waffenruhe zwischen Iran und USA 'sehr gute Sache'
    Foto: Emphyrio - pixabay

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA begrüßt. "Die Ankündigung dieser Feuerpause ist eine sehr gute Sache", sagte Macron zu Beginn einer Sitzung des Sicherheits- und Verteidigungsrats in Paris. Es sei aber auch ein Anliegen Frankreichs, sicherzugehen, dass die Waffenruhe den Libanon vollständig einbeziehe.

    Macron nannte die Lage im Libanon kritisch. Die Hisbollah-Miliz habe einen strategischen Fehler begangen, als sie Israel angriff und den Libanon in die regionale Krise hineinzog. Aber das, was man heute mit Angriffen und der Besetzung des Südlibanons erlebe, könne keine dauerhafte Antwort sein.

    Macron betonte, auf die Waffenruhe sollten Verhandlungen folgen. Er begrüßte es, dass der Iran die wichtige Straße von Hormus wieder freigeben wolle. Ein gutes Dutzend Länder stünden bereit, um durch eine defensive Mission die Wiederaufnahme des Schiffverkehrs zu erleichtern./rbo/DP/jha





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Macron Waffenruhe zwischen Iran und USA 'sehr gute Sache' Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA begrüßt. "Die Ankündigung dieser Feuerpause ist eine sehr gute Sache", sagte Macron zu Beginn einer Sitzung des Sicherheits- und Verteidigungsrats in Paris. Es …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     