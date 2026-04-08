K+S Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 08.04.2026

Mit einer Performance von -11,39 % musste die K+S Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,62 %, geht es heute bei der K+S Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die K+S-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +36,99 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um +3,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,33 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von K+S einen Anstieg von +37,54 %.

K+S Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,60 % 1 Monat +15,33 % 3 Monate +36,99 % 1 Jahr +36,44 %

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,14 %. Nutrien notiert im Minus, mit -4,68 %.

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Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.