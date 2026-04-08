SMA Solar Technology Aktie schwach im Handel - 08.04.2026

Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -0,73 % auf 45,92€ gefallen. Das sind -0,34 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -0,73 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,38 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -7,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +34,34 %.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,56 % 1 Monat +52,82 % 3 Monate +21,38 % 1 Jahr +215,16 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,62 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +7,18 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +4,41 %. SolarEdge legt um +2,91 % zu

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.