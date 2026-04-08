DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nemetschek nach einem Besuch der Fachmesse digitalBAU mit dem Management des Bausoftware-Herstellers mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten Einblicke in Branchentrends rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Nemetscheks Positionierung in diesem Bereich gestanden, schrieb Nicolas Herms in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dabei sei er in seiner Einschätzung bestärkt worden, dass KI in der Architektur-, Ingenieurs- und Baubranche grundsätzlich eine Verbesserung darstelle und es derzeit nur wenige Anzeichen für einen völligen Ersatz durch KI gebe./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,43 % und einem Kurs von 67,00EUR auf Tradegate (08. April 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

